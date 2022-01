Samtens

Ziemlich genau ein halbes Jahr ist das Unwetter in der Nacht zum 10. Juli 2021 nun her. Damals fielen in kürzester Zeit enorme Regenmengen, die nicht nur für zerstörte Wege und vollgelaufene Keller sorgten, sondern auch zu großen Schäden an der Böschung der B96 in Höhe Samtens führten.

Große Erdmengen rutschten ab, die Hauptverkehrsstraße musste zunächst komplett gesperrt werden. Wenig später wurde sie wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben, bis heute erinnern gelbe Entwässerungsrohre und das Tempolimit 60 in Richtung Bergen allerdings an die Zerstörungen.

Bauarbeiten starten im Frühjahr

Voraussichtlich im Frühjahr will das Landesamt für Straßenbau der Böschung nun zu Leibe Rücken und die Straße somit wieder befahrbar machen.

„Der Damm wird in den geschädigten Bereichen so aufgebaut, dass die oberen Bodenschichten zukünftig besser gegen Abrutschen bei Starkregenereignissen geschützt sind“, erklärt André Horn vom Landesamt. „Die Ausführungsplanung wird derzeit erarbeitet, so dass über die genaue Art der zusätzlichen Sicherung, die zur Ausführung kommt, noch keine Auskunft gegeben werden kann.“

Außerdem soll dafür gesorgt werden, dass in den betroffenen Bereichen das Wasser nicht mehr frei über die Bankette in die Böschungen ablaufen kann, um solche Schadensfälle zukünftig zu vermeiden.

Keine Sperrung während der Bauarbeiten

Für Autofahrer bedeutet das zunächst keine Einschränkungen. Während der Arbeiten wird es voraussichtlich zu keiner Sperrung der B 96 kommen, so Horn. Spannend dürfte aber noch die Frage der Finanzierung der Maßnahmen bzw. der Gewährleistung werden.

Begonnen wurde mit den Bauarbeiten des letzten Teilabschnitts zwischen Samtens und Bergen im Sommer 2016, die Fertigstellung war im Jahr 2019. Die Kosten für diesen Teilabschnitt lagen nach Angaben der Deges bei rund 63 Millionen Euro.

Von Anne Ziebarth