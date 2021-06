Rügen

Nach dem umstrittenen Glyphosat-Einsatz an den Deichanlagen in Gager, Baabe und Thiessow im Biosphärenreservat Südost-Rügen sowie in Lietzow fordern Insulaner und Umweltschützer erneut ein klares Verbot von Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Unterhaltung von Hochwasser- und Küstenschutzanlagen.

Beweidung mit Schafen prüfen

Für Dr. Burkhard Roloff, Agrarexperte beim BUND, ist der Einsatz von Glyphosat im Biosphärenreservat Südost-Rügen schlicht „ein Skandal.“ Die Europäische Union habe die Biosphärenreservate eingerichtet, um selten Pflanzen- und Tierarten zu schützen. „Der Einsatz von Totalherbiziden, also Pflanzenvernichtern, ist unverantwortlich. Wenn eine mechanische Bekämpfung technisch nicht möglich ist, sollte man Beweidung mit Schafen prüfen“, so Rohloff.

Ein Bild wie vor zwei Jahren: Ein Mann im Vollschutz versprühte am 28. Mai auf dem Deich in Gager Unkrautvernichtungsmittel. Quelle: Marco Baumgarten

Gemeinde, Anwohner und Biosphäre hatten bereits scharfe Kritik in Richtung Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) als zuständige Behörde geübt, weil vor zwei Jahren die Verwendung von Glyphosat untersagt worden sei. Stattdessen wollte man nach Alternativen suchen, wie etwa eine Versiegelung der Deckwerke.

Letztmalige Ausnahmegenehmigung

Das Ministerium hatte das erneute Versprühen des Unkrautgiftes damit begründet, dass es sich um eine letztmalige Ausnahmegenehmigung gehandelt habe, die schon im Jahre 2020 vom Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischei (LALLF) erteilt worden sei. Diese Art der Behandlung der Bauwerkskörper sei „völlig rechtskonform, ausgewogen und sachlich begründet“, um die statische Sicherheit und wasserbauliche Funktionsfähigkeit zu erhalten. Krautige Pflanzen, aber auch Strauchwerk und Bäume könnten durch Wurzelbildung die Trennschichten der Dämme durchwachsen und zerstören.

Aus dem Landwirtschaftsministerium ist inzwischen die Weisung ergangen, künftig keine glyphosathaltigen Mittel mehr einzusetzen. Gleichzeitig wurde darauf verwiesen, dass eine Alternative zu einer chemischen Pflege nicht in Sicht sei, es sei denn, die Deckbauwerke aller Standorte würden kostenintensiv aufgenommen und neu spaltenfrei gestaltet.

Stellungnahmen sind widersprüchlich

Die Stellungnahmen aus Schwerin findet Detlef Besch, Bürgermeister der Gemeinde Mönchgut, „widersprüchlich“. Kommt nun eine andere Chemiekeule zum Einsatz? Er sei irritiert, so Besch. Dies habe er Ende letzter Woche auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) schriftlich mitgeteilt und gefordert, dass es keinen Einsatz von Pestiziden mehr geben darf.

An das Landwirtschaftsministerium und an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat auch Marco Baumgarten geschrieben, der schon vor zwei Jahren auf den Glyphosat-Einsatz aufmerksam machte. Der Imker aus Gager habe inzwischen etliche Personen angeschrieben und um Unterstützung gebeten, dass Giftanwendungen auf öffentlichen Flächen verboten werden. Diese hätten ihm unter anderem bereits Prof. Michael Succow, Träger des Alternativen Nobelpreises, Franziska Tanneberger, Vorsitzende Zukunftsrat MV, Prof. Dr. Hans-Dieter Knapp, Vorsitzender des Vereins „Insula Rugia“ und Knut Schäfer, Chef des Tourismusverbandes Rügen, zugesagt.

Ministerium prüft Alternativen

Aus dem Landwirtschaftsministerium hieß es gestern: „Momentan stellen wir zusammen, was an Alternativen möglich ist. Das reicht von einer mechanischen Behandlung, Behandlung mit 80 Grad heißem Wasser, Anwendung anderer Chemikalien bis hin zum Abflammen von Bewuchs. Wir haben auch eine Abfrage in den benachbarten Küstenländern gestartet, wie dort mit der Bewuchsbekämpfung auf Deckwerken umgegangen wird.“

Deckwerke an Bundeswasserstraßen begrünt

Im Süden Deutschlands fährt man hingegen einen anderen Kurs. Dort gibt der Bund viel Geld aus, um Deckwerke an Bundeswasserstraßen extra zu begrünen. So untersuchen die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) in Karlsruhe und die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) in Koblenz im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsvorhabens seit Jahren die technische Anwendbarkeit und ökologische Wirksamkeit von naturnahen Ufersicherungen unter Verwendung von Pflanzen an Wasserstraßen.

Uferschutz mit ökologischer Aufwertung

„Diese sogenannten technisch-biologischen Ufersicherungen sollen langfristig unter geeigneten Randbedingungen die herkömmlichen Deckwerke aus Steinschüttungen ersetzen. Ziel ist eine ökologische Aufwertung der Ufer bei gleichzeitig ausreichendem Uferschutz“, informiert Petra Fleischer, Referat Erdbau und Uferschutz, Abteilung Geotechnik, von der BAW.

In einem großangelegten Naturversuch am Rhein werden seit 2011 verschiedene Ufersicherungen unter Wasserstraßenbedingungen getestet. Dazu gehören neben Maßnahmen wie Weidenspreitlagen, Röhrichtgabionen und Pflanzmatten auch nachträglich überwiegend mit Weiden begrünte Steinschüttungen.

Das bisherige Ergebnis: Alle erprobten Maßnahmen sind grundsätzlich als Uferschutz anwendbar und führen zu einer ökologischen Aufwertung gegenüber herkömmlichen Steinschüttungen. Ufersicherungsmaßnahmen mit Pflanzen seien an Dämmen mit durchwurzelungsfähigen Dichtungen nicht erlaubt. An Flüssen darf der Hochwasserabfluss durch die Pflanzen nicht beeinträchtigt werden. Zur Unkrautbekämpfung an den Deichanlagen auf Rügen könne man sich nicht äußern, da man keine Informationen zu den Deichen und Deckwerken und den lokalen Randbedingungen habe, so Fleischer.

