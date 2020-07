Baabe: Von Hinterbänklern und Hausgemeinschaften

Baabe

In den nächsten Tagen gibt es ein abwechslungsreiches Programm im Kabarett-Theater Lachmöwe im Ostseebad Baabe: „Dealer zweier Herren“ steht am 16. und 17. Juli auf dem Plan, „ HausGemeinschaft“ am 18. und 19. Juli und „Wer oben liegt, muss spülen“ am 20. und 21. Juli. Die Vorführungen finden täglich um 20 Uhr statt.

Thomas Puppe ist in seinem neuen Soloprogramm „Dealer zweier Herren“ zu erleben. Als Hinterbänkler Gerald Unter-Haus will er wieder in den Bundestag. Zur entscheidenden Vorstandssitzung wird er nicht eingeladen. Ist das schon ein Zeichen? Auf jeden Fall hat er eine Direktverbindung in den Tagungsraum des Vorstandes. Sein Informant sitzt im Garderobenschrank, heißt Beate und ist seine Frau.

Zwischen den sporadisch perlenden Infos erfahren die Zuschauer haarsträubendes aus dem Politiker-Business. Und es tauchen sonderbare Gestalten auf, wie ein Schützenvereinsvorsitzender Friedhelm Branski, der Sägewerker Wolter-Kurt, Kabarettist Puppe und sogar der Teufel. Die Texte kommen von Lothar Bölck.

„ HausGemeinschaft “

Annemarie Schmidt, der freche, dynamische, 1,50-Meter große Wirbelwind der Leipziger Kabarettszene spielt mit Roman Raschke „ HausGemeinschaft“. Nachbarin, Internet, Pakete an der Haustür: Schmidt und Raschke schlüpfen tabulos in die verschiedensten Rollen. Wenn Frau Oma auf Herrn Ackermann trifft, prallen Welten aufeinander. Herr Lehmann ist mehr Psychologe als Hausmeister und Frau Strakelmanns Wäsche ist in aller Munde.

Vor den Vorstellungen versorgt die Lachmöwen-Gastronomie die Zuschauer mit Flammkuchen und Burgern. Karten können telefonisch unter der Rufnummer 038303 / 990 75 reserviert werden und sind online unter kabarett-lachmoewe.de sowie bei fast allen Tourist-Informationen auf der Insel Rügen erhältlich. Da die Platzkapazität drastisch reduziert werden musste, um die Mindestabstände zu wahren, empfiehlt es sich, rechtzeitig Tickets zu sichern.

