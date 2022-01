Baabe auf Rügen: Diese touristischen Projekte sind 2022 geplant

Baabe

„Urlaub ist unsere Natur“ – so wirbt Baabe um seine Gäste. Viele Urlauber halten dem Ort seit Jahrzehnten die Treue, neue entdecken ihn für sich. Strandurlauber lieben Baabe, Wanderfreunde, Segler und sogar Bienen, die sich in der warmen Jahreszeit auf den extra für sie angelegten insektenfreundlichen Wiesen tummeln. Mit Blick auf das vergangene Jahr zeigt sich Tourismusdirektorin trotz aller Anstrengungen, Einschränkungen und Ausfälle wegen der Corona-Pandemie denn auch nicht unzufrieden.

Bettenzahl seit Jahren konstant

„Die Zahl der Übernachtungen liegt auf einem ähnlichen Niveau wie 2020. Sie ist ein bisschen geringer. Wenn man aber bedenkt, dass bis fast Mitte Juni nicht gereist werden konnte, ist das ein sehr gutes Ergebnis“, so Utra Donner. Wie genau das in Zahlen aussieht, werde erst am 3. Februar auf der Sitzung des Baaber Tourismusausschusses präsentiert. In den Jahren vor Corona waren es durchschnittlich rund 110 000 Gästeankünfte und 720 000 Übernachtungen. Die Zahl der Gästebetten hält sich mit rund 6100 seit einigen Jahren konstant – bei rund 900 Einwohnern.

Neben dem Strand ist vor allem der idyllische Hafen an der Baaber Bek Anziehungspunkt für Wanderer, Radfahrer, Schiffsausflügler und Segler. Als vorerst letztes großes Infrastrukturprojekt war das historische Bollwerk vor einigen Jahren zum Wasserwanderrastplatz mit 25 Liegeplätzen für Sportboote und zwei Anlegern für Fahrgastschiffe ausgebaut worden. Das hat sich ausgezahlt.

2021 fast 2000 Ankünfte im Hafen

„Der Hafen läuft sehr gut. 2021 konnten fast 2000 Ankünfte verzeichnet werden“, freut sich Uta Donner. Zudem habe die neue Veranstaltungsreihe „Musik am Hafen“ viele Gäste angezogen. Doch nicht jeder Besucher kommt dabei mit der „Lütt Bahn“, dem Rad oder zu Fuß zum Hafen. Um den Besucherströmen gerecht zu werden, soll am Bollwerk neben dem Hotel „Solthus“ der Parkplatz neu gestaltet werden. Dieser wird aber nicht befestigt, sondern naturnah hergerichtet und nicht das ganze Jahr über voll ausgeschöpft werden.

Am Baaber Hafen legen in der Saison regelmäßig Ausflugsschiffe an. Quelle: Gerit Herold/OZ-Archiv

Rund 100 Plätze entstehen

Es entstehen rund 100 gebührenpflichtige Plätze. Der vordere Bereich soll dann ganzjährig zu nutzen sein, der hintere Bereich nur in der Hauptsaison, zu Festen oder Feierlichkeiten am Hafen. „Wir sind noch in der Planungsphase, da erste Planungen überarbeitet werden mussten“, so Donner. Der Parkplatz soll 560 000 Euro kosten.

Projekt Kurparkerweiterung ist ausgeschrieben

In Angriff genommen wird in den nächsten Wochen und Monaten auch die geplante Erweiterung des Kurparks. „Das Projekt ist ausgeschrieben. Wir haben einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn gestellt. Dieser wurde nun bewilligt“, so Donner. Ein Fördermittelbescheid liege noch nicht vor, sei aber für das erste Quartal in Aussicht gestellt worden. Da die Vegetationsperioden berücksichtigt werden müssen, sollen vorbereitende Maßnahmen im Februar und März durchgeführt werden. So werde im Bereich vor dem Haus „Meeresblick“ in Richtung Radweg und Promenade unweit des bekannten „Inselparadieses“ ein entstandener Trampelpfad ordentlich angelegt. Darüber hinaus wird dort Totholz entfernt. Weiterhin wird eine neue Verweilmöglichkeit geschaffen.

Vor zwei Jahren wurden die ersten insektenfreundlichen Blumenwiesen in Baabe angelegt. Quelle: Gerit Herold

Rhododendrongarten und Fitnessbereich

Zwischen Haus „Meeresblick“ und Sportplatz wird im Bereich, wo schon jetzt keine Bäume mehr stehen, ein Rhododendrongarten angelegt. „Alle anderen Bereiche sind Wald und werden nur minimal bearbeitet“, so Donner. Dabei werden ehemalige Pfade „wiederbelebt“ und andere Wege ertüchtigt. Neu dagegen ist der Fitnessbereich unter freiem Himmel, der zwischen Sportplatz und dem Weg zum Haus „Lindequist“ führt. Dieser wird in enger Abstimmung mit dem Sportverein Blau-Weiß-Baabe errichtet. „Ziel ist es, dass neben den Gästen auch die Sportler diesen Bereich für ihr Training nutzen. Die Trainer und Übungsleiter des Vereins sollen deshalb bei der Auswahl der Geräte einbezogen werden“, so Donner.

Zusammenschluss mit anderen Ostseebädern

Die Kurabgabe in Baabe bleibt unverändert: Erwachsene zahlen 2,35 Euro, Kinder von 8 bis 17 Jahren 1,17 Euro. Für Hunde ist eine Kurabgabe in Höhe von 60 Cent pro Tag zu entrichten oder pauschal für das gesamte Jahr 18 Euro. Die Leistungen, wie Fahrten mit der Bäderbahn, den Bussen der VVR auf Mönchgut und bis Karls Erlebnisdorf und der Weißen Flotte auf den Boddengewässern sowie ermäßigter Eintritt in die Mönchguter Museen, ins Selliner Schwimmbad oder bei Veranstaltungen bleiben erhalten. Sie sollen für Gäste und Einwohner im Rahmen der Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz (IMG) künftig noch weiter ausgebaut werden. Hintergrund ist der Zusammenschluss der Ostseebäder Baabe, Mönchgut, Göhren und Sellin Ende 2020 zur IMG und die Bestrebung, künftig als eine Tourismusregion aufzutreten. Bis zum Jahre 2023 soll eine gemeinsame Kurkarte entwickelt werden. Eine gemeinsame Einwohnerkarte soll schon im ersten Quartal dieses Jahres eingeführt werden.

Von Gerit Herold