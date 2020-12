Mit der Schmalspurbahn „Rasender Roland“ ist eine Pkw-Fahrerin am Montag in Baabe zusammengestoßen. Nachdem sie mitgeschoben wurde, musste sie verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallort: ein unbeschrankter Bahnübergang.

Kollision mit Rasendem Roland auf Rügen: Pkw-Fahrerin in Baabe verletzt

Kollision mit Rasendem Roland auf Rügen: Pkw-Fahrerin in Baabe verletzt

Kostenlos bis 17:03 Uhr Kollision mit Rasendem Roland auf Rügen: Pkw-Fahrerin in Baabe verletzt