Baaber Fischer: Viel investiert und dann ausgebremst

Baabe

Fischer Roberto Brandt hatte einen guten Plan. Um neue Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, hat der Baaber im letzten Jahr seinen traditionellen Fischereibetrieb erweitert und modernisiert. Er hat neue Fischverarbeitungsräume eingerichtet und Räucheröfen, Maschinen und Geräte angeschafft. Auch sein Restaurant „Zum Fischer“ hat er vergrößert und den Freiflächenbereich am Eingang überdachen lassen. Nun wollte er mit seiner Mannschaft richtig loslegen. Doch dann kam Corona. Die Gaststätte hat geschlossen, das Team ist auf Kurzarbeit, das Fischerboot liegt an Land. Wohin auch mit dem frischen Fang, wenn Hotels und Gaststätten zu und die Kühltruhen bereits voll sind.

140 000 Euro Investitionskosten

„Mir ist immer etwas eingefallen, aber jetzt bin ich ratlos“, sagt er nachdenklich. 15 000 Euro Finanzhilfe hat er vom Land bekommen, weil er über neun Angestellte hat. Für sein Zukunftsprojekt hat er einen Haufen Geld ausgegeben. Rund 70 000 Euro. Ungefähr die gleiche Summe hat er zur Finanzierung der gesamten Kosten von 140 000 Euro aus dem Fördertopf des Programms „Land(auf)schwung“ erhalten.

„Es ist ein richtiges Prachtstück geworden.“ Roberto Brandt öffnet die rechte Tür des neuen doppelten Räucherofens. „Der hier ist mit Kühlung für den Sommer, wenn kalt geräuchert wird, Lachsfilet.“ Zwei Mal hat er den Neuen schon angeschmissen. „Die Steine müssen Farbe annehmen“, so der 64-Jährige. Mit den beiden neuen Räucheröfen können jetzt verschiedene Fischsorten, die unterschiedlich geräuchert werden müssen, gleichzeitig, statt im Wechsel veredelt werden. Daneben steht ein kleiner Metallofen. „Den nehmen wir für Bückling und Aal“, erklärt Roberto Brandt. Schräg hinter ihm steigen Rauchwolken auf. Sie kommen aus dem 25 Jahre alten Ofen, in dem meist Lachs und Heilbutt geräuchert werden.

Fischbratwurst ist Verkaufsschlager

In einem alten Lagerraum ist die erste Verarbeitungsstufe eingerichtet worden, wo der gefangene Fisch ausgenommen und filetiert wird. Wenn der Fang am Baaber Strand angelandet wird, kühlt ihn nun Eis aus der eigenen Maschine, das vorher gekauft werden musste. In einem anderen neuen Raum können nun unabhängig von der eigentlichen Restaurantküche Heringe in einer neuen Kippbratpfanne gebraten und danach eingelegt werden. Mit einem Rührgerät für Fleischmasse werden Fischbouletten hergestellt – oder Fischbratwürste, die vorher ein Fleischer für den Fischer produzierte.

„Weil die Fangquoten immer weiter runtergingen und wir auf andere Fischsorten ausweichen mussten, kam uns die Idee, dass man mehr mit Brassen oder Hecht machen kann. Die sind ja sonst nicht so der Renner“, schmunzelt Brandt. Seine gegrillte Fischbratwurst mit Bärlauchbrot vom Selliner Treppenbäcker ist ein Verkaufsschlager. Auch im Restaurant tüftelt man gerne an neuen Kreationen. „Wir probieren gerade etwas mit Bandnudeln.“

Quote fiel von 30 auf 3,8 Tonnen Hering

Zwei Tonnen Hering kann der Strandfischer dieses Jahr noch mit seinen Stellnetzen fischen. „Dieses Jahr ist die Quote sehr gering mit 3,8 Tonnen Hering und 500 Kilogramm Dorsch.“ Vor zehn Jahren waren es noch 30 Tonnen Hering. Dass man von der Fischerei allein nicht mehr leben kann, wusste der Baaber, der zwischenzeitlich auch eine Strandkorbvermietung betrieb, früh. 25 Jahre ist es her, als er anfing, im Sommer die Autos aus seiner Garage zu schieben und darin Räucherfisch zu verkaufen. Es war der Beginn, sich ein gastronomisches Standbein aufzubauen. Heute arbeiten knapp zehn Leute mit.

Roberto Brandt kommt aus einer alten Fischerfamilie, die seit 1847 vom Fischfang lebt. Sohn Jan (44) hat bei ihm gelernt und wird den Fischereibetrieb einmal übernehmen. Und dann vielleicht mal der Enkel, der momentan noch lieber Tierpfleger werden will. Sollte er sich doch zum Fischwirt ausbilden lassen, könnte sein Opa ihm in der Berufsschule begegnen. Roberto Brandt ist seit 14 Jahren in der Prüfungskommission. Er selbst hat sieben Lehrlinge ausgebildet.

Vom Hochsee- zum Strandfischer

Der Rüganer wusste schon als Kind, dass Fischer für ihn der richtige Beruf ist. Als Steppke stieg er zu seinem Onkel ins Boot. Eine Lehrstelle bekam er auf seiner Heimatinsel nicht, weil es seinerzeit zu viele Fischer gab. Also heuerte er bei der Hochseefischerei in Rostock an. Doch der Nordatlantik war auf Dauer nichts zum Glücklichsein. 1976 begann er als Baaber Strandfischer.

„Mein Ziel war es immer, hier Fischer zu sein. Auch wenn es gut war, mal von der Insel wegzukommen“, so Brandt. Die 70er und 80er Jahre seien für Fischer die goldenen Jahre gewesen. „Die Preise waren gut, der Staat hat den Fisch immer abgenommen.“ Damals gab es in Baabe noch 17 Fischer, heute sind es nur noch zwei Fischereibetriebe mit je drei Leuten.

Wasserwehrführer seit 1996

Die Baaber sind stolz auf ihre Fischer und deren Tradition. Das zelebrieren sie jedes Jahr beim beliebten Reusenfest. Weil sich Fischer mit Wasser, Wind und Wetter gut auskennen, trat vor 24 Jahren der ehemalige Bürgermeister an Roberto Brandt heran, die Führung der Baaber Wasserwehr zu übernehmen. Die schnelle Eingreiftruppe wurde ein Jahr nach der verheerenden Sturmflut 1995 gegründet und zählt heute 40 Mitglieder. Roberto Brandt ist auch Vorsitzender des Fördervereins SV Blau Weiß Baabe und steht bei den Alten Herren im Kasten.

Freitags bis sonntags gibt es Fischverkauf und warme Speisen außer Haus. Quelle: Gerit Herold

Dass die Baaber Fischerboote am Strand mit die beliebtesten Rügener Fotomotive sind, macht den engagierten Mann stolz. Er hofft, dass bald wieder Inselliebhaber ihre Kameras und Handys zücken. Den Kopf in den Sand steckt er nicht. Ihm fällt doch immer etwas ein. Nach dem ersten Versuch zu Ostern will er jetzt freitags bis sonntags jeweils mittags und abends Fischverkauf und warme Speisen außer Haus anbieten. Noch ist er etwas skeptisch. „Viele sind jetzt auf Kurzarbeit und haben andere Sorgen, als sich Essen zu bestellen. Und die Urlauber fehlen. Doch immer wieder stecken Neugierige ihre Nase durch die Eingangstür des Restaurants und erkundigen sich, ob dies offen sei. Bei einem waschechten Fischer zu essen, ist eben das größte Aushängeschild.

Von Gerit Herold