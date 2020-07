Baabes Bienen sind fleißig: Erster Blütenhonig geerntet

Baabe

Es ist wohl das neueste Naturprodukt von der Insel Rügen, mit dem sich das Ostseebad Baabe von seiner süßesten Seite zeigt: der „Baaber Blütenhonig“. Es könnte ein weiterer Exportschlager des Ortes werden, nachdem schon das Saatgut der bunten Baaber Blumenwiesen reißenden Absatz findet.

Im letzten Jahr wurde das Projekt „ Baabe summt“ angeschoben, um etwas zum Erhalt der Insekten zu tun. Im Ort wurden insektenfreundliche Wiesen am Mönchgraben und in der Nähe des Hauptstrandes zwischen Kurpark und Ladenzeile angepflanzt. Die Flächen für die blumigen Teppiche sind in diesem Jahr noch vergrößert worden. So blüht es jetzt auch am Bollwerk sowie vor der Kirche und an der zentralen Kreuzung nahe der Baaber Strandstraße.

Den Baaber Honig gibt es im Haus des Gastes. 150 Gramm kosten vier Euro. Quelle: Kurverwaltung

„Die Aussaat erfolgte dieses Jahr viel später, so dass wir bis in den Herbst hinein eine Blütenpracht vorfinden und die Insekten Nahrung“, so Tourismusdirektorin Uta Donner.

Honigertrag bislang 50 Kilogramm

Ende April zogen schließlich drei Bienenvölker nach Baabe und waren fleißig. Seit zwei Wochen ist nun der erste Baaber Blütenhonig erhältlich. Der Honigertrag, bislang 50 Kilogramm, sei allerdings nicht nur von den Wiesen, sondern auch aus dem Wald und den Gärten Baabes. „Die Wiesen haben erst vor Kurzem angefangen zu blühen und würden auch nicht ausreichen“, so Donner.

Bienen und Honig stammen aus der Mönchguter Imkerei in Gager, die Maud und Marco Baumgarten seit mehr als zehn Jahren betreiben. Das Ehepaar hat eine Vision: Die Imker wollen mit vielen Partnern eine flächendeckende und nachhaltige Bienenhaltung auf der Insel aufbauen – und damit ein wachsendes Bestäubungsnetzwerk.

Denn Bienen sind lebenswichtig für das Ökosystem. Fast 80 Prozent aller Nutz- und Wildpflanzen werden von der Honigbiene bestäubt. Doch den Bienen geht es schlecht, Monokulturen, Pestizide, Schädlinge, Krankheiten und Imkermangel lassen die Völker dramatisch schrumpfen.

Gegensteuern soll das Projekt „Helfen Sie den Bienen – Völker mieten mit Imker!“ Gemeinden, Unternehmen oder Interessenverbände mieten dabei für einen oder mehrere Standorte zwei oder mehr Völker jahresweise für eine monatliche Gebühr. Die Imkerei betreut die Bienen. Die Völker können dabei als reine Bestäuber gehalten werden, um einen Beitrag für Bienenpopulation zu leiten. Sie können aber auch als Lieferanten für den eigenen Honig dienen.

Kein Interesse bei Unternehmen

„Ursprünglich hatte ich auf lokale Wirtschaftsunternehmen gesetzt, zum Beispiel Hotels, die ihren Gästen ein lokales Produkt bieten wollen. Die Resonanz war aber gleich null. Jetzt versuche ich, die Völker an Gemeinden und Kurverwaltungen zu vermieten, damit jeder etwas davon hat, also volle Obstbäume und einen gut bestückten Gemüsegarten im Sommer“, erklärt Marco Baumgarten.

Wichtig sei die steigende Artenvielfalt außerhalb bewirtschafteter Flächen. „Wir Imker müssen dann nicht mehr so viel Leistung aus den Völkern herausholen, dass wir ihre Natur vergewaltigen“, so Baumgarten. Der eigentliche Wert der Bienenhaltung liege nicht im Honigertrag, sondern in der Bestäubungsleistung.

Das Hauptproblem am Vermietungsprojekt sei momentan das Denken vieler, dass der Imker seine Völker aufstellt und mit dem Honigertrag automatisch sein Geld verdiene. Das stimme so nicht, so Baumgarten. „Was ich mit der Vermietung anbiete, ist eine Dienstleistung, die honoriert werden muss, da sie mein Broterwerb ist.“ Das müssten die Menschen aber erst einmal verstehen. „Und das wird etwas dauern.“

Zumindest in Baabe hat man es schon verstanden. Die Insekten seien bereits im Frühjahr in den Kleingärten im Ostseebad Baabe und in den umliegenden Wald- und Wiesengebieten sehr aktiv gewesen. „Sie tragen somit auch zu einer hoffentlich ertragreichen Ernte bei Beeren, Kirschen und anderen Früchten bei“, so Donner. „Die Völker stehen an einem schwer zugänglichen Ort, so dass sie ungestört agieren können.“

Blumensamen aus Baabe beliebt

Seit Wochen blühen die Wiesenstücke in Baabe in voller Farbenpracht und duften. Rund 60 Arten einjähriger Sommerblumen wie Margerite, Studentenblume, Glockenblume, Ackerrittersporn, Kamille, Malve oder Bärenohr ziehen Bienen und Hummeln, aber auch Schwebfliegen und Schmetterlinge an. Das wilde Blumenmeer ist inzwischen ein beliebtes Fotomotiv, das dazugehörige Saatgut ein Verkaufsrenner.

Viele Kilogramm Samen in Tütchen mit je zehn Gramm für rund zwei Quadratmeter haben schon das Ostseebad verlassen. Das Stück Baaber Blumenwiese ist für Gäste ein schönes Mitbringsel aus ihrem Urlaubsort und gleichzeitig eine schöne Werbung für die Sache und den Rügener Badeort.

In dem setzt man auf Nachhaltigkeit. Unter dem Motto „Wandern fürs Meer“ werden Gäste immer montags um 10 Uhr zum Müllsammeln am Strand und auf der Promenade eingeladen. „Wir haben in diesem Jahr immer zwischen vier und neun Personen begrüßen dürfen – oft Gäste, die im letzten Jahr auch schon einmal dabei waren“, so Donner.

Müllsammeln und Elektrobahn

Um Müll zu reduzieren, wurde bei den Veranstaltungen der Kurverwaltung Plastikeinweggeschirr verbannt und eine Kompostiermaschine für entsprechende Becher und Teller angeschafft. Zudem stehen an den Strandabgängen verschiedene Tonnen für den Abfall. Damit wurde bereits tonnenweise Restmüll eingespart.

Als erste Gemeinde in Deutschland hatte Baabe vor drei Jahren auch eine elektrische Bäderbahn als Verkehrsmittel eingeführt. Die umweltfreundliche und leise „Uns lütt Bahn“, die durch den Ort zuckelt und das Bollwerk mit dem Haus des Gastes und dem Strand verbindet, ist für Gäste mit Kurkarte ein fahrpreisloses Angebot. Apropos: Am Haus des Gastes kann man seit Kurzem auch Tag und Nacht Ökostrom tanken. Dort steht eine Ladesäule für E-Mobile.

