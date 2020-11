Babyglück im Oktober auf der Insel Rügen: 23 Kinder erblickten das Licht der Welt

Bergen

Eine richtig Große unter den Kleinen ist Frieda Emilia Gramenz. Das Mädchen hat am 16. Oktober um 18.38 Uhr das Licht der Welt im Sana-Krankenhaus Rügen in Bergen erblickt – mit einem Gewicht von 3265 Gramm und einer Größe von 54 Zentimetern. Der Wonneproppen ist eines von insgesamt 23 Babys, die nach Angaben des Krankenhauses im Monat Oktober in Bergen zur Welt kamen. Sie wird künftig in Dubnitz nahe Sassnitz zu Hause sein.

Am gleichen Tag, kurz nach Mitternacht um 0.01 Uhr, kam Till Krukow zur Welt. Der Junge war bei seiner Geburt 3170 Gramm schwer und war 50 Zentimeter groß. Er ist der neue Einwohner in der Hafenstadt Sassnitz.

Über Zuwachs kann sich auch das Ostseebad Sellin freuen. Die derzeit jüngste Einwohnerin ist Lynn Lüning. Als sie am 21. Oktober das Licht der Welt erblickte, war sie 52 Zentimeter groß und wog 3805 Gramm.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen genannten und nicht genannten frisch gebackenen Eltern ganz herzlich.

