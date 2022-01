Babyglück in Vorpommern: Herzlich Willkommen Miona, Alexander, Georgie, Jolien, Cathy, Lio, Raphael, Hannah-Marie und Matteo!  

Stralsund

Innerhalb der dritten Kalenderwoche vom 17. Januar bis zum 23. Januar erblickten insgesamt 21 Babys das Licht der Welt in Vorpommern.

Eines von ihnen ist die kleine Miona Dragas aus Sassnitz. Sie stieß am 17. Januar um 12.37 Uhr ihren ersten Schrei aus. Am selben Tag kam Alexander Köhler um 14.12 Uhr zur Welt. Er lebt nun auch mit seiner Familie in Sassnitz. Ebenfalls am 17. Januar geboren ist Georgie Cook aus Stralsund. Er kam um 17.55 Uhr mit 56 Zentimetern Körpergröße und 3700 Gramm Körpergewicht auf die Welt.

Am 18. Januar wurde Jolien Meyer geboren. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt war sie 53 Zentimeter groß und wog 3390 Gramm. Jolien lebt nun mit ihrer stolzen Familie in Sassnitz. Auch Cathy Evelyn Niebauer erblickte am 18. Januar das Licht der Welt. Um 22.35 Uhr kam die kleine Grimmenerin mit 48 Zentimetern und 2825 Gramm zur Welt.

Lio Finnegan Stürmer kam am 20. Januar um 1.32 Uhr mit 56 Zentimetern und 4390 Gramm auf die Welt. Er lebt nun mit seinen stolzen Eltern in Barth.

Ein weiteres Januar-Kind ist Raphael Lang. Er wurde am 22. Januar um 12.07 Uhr im Stralsunder Klinikum geboren. Zum Zeitpunkt seiner Geburt maß er 54 Zentimeter und wog 3735 Gramm. Er lebt nun mit seiner Familie in Glowe. Auch Hannah-Marie wurde am 22. Januar geboren. Um 20.55 Uhr stieß die kleine Stralsunderin ihren allerersten Schrei aus. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt war sie 52 Zentimeter groß und wog 3200 Gramm.

Am 23. Januar erblickte Matteo Tarras das Licht der Welt. Er wurde um 22.32 Uhr mit 55 Zentimetern und 3880 Gramm geboren. Sein Babybettchen steht von nun an in Bergen.

Wir wünschen allen Eltern eine wunderschöne Zeit und allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben.

Von Caroline Bothe