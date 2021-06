Baden verboten! In Neuendorf auf Rügen bleiben Schwimmer an Land 

Neuendorf

Wer sich auf die bevorstehende Badesaison und Ausflüge nach Hohendorf am Greifswalder Bodden gefreut hat, wird enttäuscht. Der beliebte Ausflugsort bei Einheimischen und Urlaubern wird für Badegäste gesperrt. Und zwar nicht nur temporär, sondern die komplette Saison 2021. Die Enttäuschung im Ort ist groß.

Am Dienstag hatte die Europäische Umweltagentur EEA ihren jährlichen Bericht über die Qualität von Badegewässern herausgegeben. Im Ranking von Europas saubersten Badestellen hat Deutschland Rang sieben erreicht. Allerdings wurden im Bundesgebiet elf der 2304 Badestellen als mangelhaft eingestuft. Hier wurden zu viele bedenkliche Bakterien im Wasser entdeckt, darunter zwei in MV – die Ostsee in Barth an der Glöwitzer Bucht und der Badestrand im Putbusser Ortsteil Neuendorf.

„Ich war in Neuendorf schon als kleines Kind jeden Sommer baden. Großartige Zwischenfälle mit der Wasserqualität gab es hier nicht“, sagt Sabine Thomas aus Putbus. Sie würde es schade finden, wenn sie für diesen Sommer einen anderen Platz suchen müsste. „Ich gehe hier abends oft mit meinem Mann spazieren, oder wir kühlen uns im Bodden ab.“ Doch davon raten die Umweltexperten ab. Da diese Badestelle als mangelhaft eingestuft wurde, raten die Experten von EEA zu Badeverboten, Warnhinweisen oder anderen Maßnahmen.

„Hier wurden regelmäßig Proben entnommen“

Bei der Beurteilung der Gewässer schauten sie in diesem Zusammenhang auf die Belastung mit Fäkalbakterien. Diese können beim Menschen zu Krankheiten führen. Die Wasserqualität richtet sich nach der nachgewiesenen Menge dieser Bakterien, die größtenteils von Abwässern und aus der Landwirtschaft herrühren.

Für das Badegewässer in Neuendorf musste ein Badeverbot für die Saison 2021 ausgesprochen werden. Quelle: Grafik: Benjamin Barz

Die Putbusser Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos) zeigte sich verwundert über diese Veröffentlichung. „Wir haben auch erst über den Bericht der Umweltagentur erfahren, dass einer unserer Strände nicht den Ansprüchen genügt. Allerdings kann ich es mir nicht erklären. Denn wir lassen während der Saison regelmäßig an den Badestellen Proben entnehmen. Und die letzten Auswertungen haben nicht darauf hingedeutet, dass mit der Qualität des Wassers etwas nicht stimmt“, sagt sie.

Mangelhafte Qualität von 2017 bis 2020

Das bestätigt auch Birgit Lahann, Sachgebietsleiterin Kurverwaltung. „Das Gesundheitsamt testet monatlich die Bereiche Stresow, Goor, Wreechen und Neuendorf. Bisher wiesen die Protokolle bis auf eine Grünalgen-Meldung keine Beanstandungen auf“, sagt sie. Auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums entdeckte sie, dass auch hier auf dieser Badewasserkarte Neuendorf mit mangelhafter Qualität auftaucht. Und zwar im Bewertungszeitraum von 2017 bis 2020.

Der Naturstrand in Neuendorf darf in der Saison 2021 zwar betreten werden, Baden gehen ist aber tabu. Quelle: Mathias Otto

Das Ministerium teilt dazu mit, dass für Neuendorf auf Grundlage der Badegewässer-Landesverordnung ein Badeverbot für die Saison 2021 ausgesprochen wird. „Ich bin darüber verärgert, weil wir solche Entscheidungen aus dem Internet erfahren und nicht direkt“, sagt Birgit Lahann. Dafür habe man sich bereits entschuldigt, aber bei der Entscheidung bleibt es.

Höchstwert nur einmal überschritten

Der chemische Zustand des Gewässers wird sehr gut bewertet, die Sichttiefe liegt das ganze Jahr fast immer weit über einem Meter. Aber: In den vergangenen fünf Jahren habe es erhöhte Werte gegeben, allerdings sei überwiegend nie die Höchstgrenze erreicht worden. „Lediglich in einer Planprobe 2020 wurde der Höchstwert für den Parameter ,E. Coli’ von 1800 KBE/100 ml überschritten. Ursächlich für die zum Teil sporadisch auftretenden Verunreinigungen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Eintrag von Oberflächenwasser bei Regenereignissen und landwirtschaftliche Nutzung des Umlandes“, teilt das Gesundheitsministerium mit.

Bemerkenswert ist aber, wie die benachbarten Badestrände in Wreechen (ausreichend) und in der Goor (exzellent) von der Umweltagentur EEA sowie ebenfalls ausreichend für Wreechen und ausgezeichnet für die Badestelle in der Goor vom Ministerium bewertet wurden. Beide Strände sind Luftline von Neuendorf nur zwischen 1,1 und 1,8 Kilometer voneinander entfernt. In den vergangenen elf Jahren erreichte der Strand in Neuendorf laut EEA jeweils viermal die Note exzellent und gut, sowie zweimal ausreichend. Nur 2020 wurde auf mangelhaft hingewiesen.

„Noch ist nichts endgültig entschieden. Noch liegt nichts schriftlich vor. Es wäre aber schade, wenn wir den Strand, beziehungsweise den Wasserbereich nun schließen müssten“, sagt Beatrix Wilke. Wie Dörte Lange, Sprecherin vom Landkreis, sagt, werde es demnächst einen Vor-Ort-Termin geben, um die weiteren Schritte zu besprechen. „Wir haben alles Mögliche dafür getan, einen ansehnlichen Strand für die Badegäste herzurichten. Ich hoffe, dass im Sommer auch die Badestelle geöffnet werden kann“, so Birgit Lahann.

Von Mathias Otto