Als erster Betreiber in MV hatte Ulf Steiner sein Hallenbad „Ahoi Rügen“ in Sellin zum Mieten angeboten. Seit Dienstag aber muss er die Buchungen wieder stornieren. Landkreis und Gemeinde hatten zuvor auf die Einhaltung der Corona-Verordnung von MV verwiesen. Was diese genau besagt.