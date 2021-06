Badetoter auf Rügen: Lebloser Mann im Wasser bei Neu Mukran gefunden

Neu Mukran

Ein Mann ist am gestrigen Donnerstag gegen 12 Uhr vor Neu Mukran auf Rügen leblos im Wasser treibend gefunden worden. Der Polizei zufolge wollte der 89-jährige Berliner am Strandabschnitt vor dem Wohnmobilparkplatz zwischen Prora und dem Sassnitzer Fährhafen schwimmen. Nachdem der Mann einige Zeit reglos im Wasser trieb, zogen Ersthelfer den Mann an Land und begannen umgehend mit der Reanimation der leblosen Person. Ein eingesetzter Notarzt konnte anschließend nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Neben Beamten des Polizeireviers Sassnitz kamen auch Rettungskräfte und Kameraden der Feuerwehr der Gemeinde Binz zum Einsatz. Ebenfalls betreute ein Seelsorger die Angehörigen und Ersthelfer. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Von OZ