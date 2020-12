Sassnitz

Emmer ist ein Urkorn – eine Weizenart, die unsere Vorfahren schon vor 9000 Jahren anbauten. Für den Rügener Bäckermeister Nils Peters (45) soll es die Grundlage für eine neue Kreation sein, an der er momentan feilt. Der Urweizen, kombiniert mit Dinkel, Meersalz, Wasser und etwas Olivenöl hat die Chance, ein Verkaufsschlager im neuen Jahr für das mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz im Fährhafen Mukran zu werden. Wenn Peters nun das richtige Rezept findet.

Der Dezember und Januar ist die Zeit der Produktentwicklung für die Bäcker in Mecklenburg-Vorpommern. Das gilt schon länger. Aber jetzt, da sie im Corona-Lockdown ihre Cafés schließen müssen (die fast alle Bäcker inzwischen betreiben), bleibt noch etwas mehr Zeit, um an den „ Backwaren der Zukunft“ zu feilen. „Das ist in der Branche derzeit ein großes Thema“, bestätigt Matthias Grenzer, Chef der Bäckerinnung im Land.

Nachfrage nach „dunklen Backwaren “ in MV steigt

Denn die Kunden fragen immer mehr nach gesundem Brot und Brötchen, weiß der Rostocker Bäckermeister auch von seinen in der Innung organisierten Kollegen. Jedes Jahr stieg die Nachfrage nach „dunklen Backwaren“ in MV, zuletzt um fünf Prozent. Das führe dazu, dass die Betriebe auch zunehmend versuchen, ihre Produkte im Sinne einer vollwertigen Ernährung zu optimieren.

Gesunde Brötchen im Trend Die Kunden achten auch beim Bäcker immer mehr auf gesunde Ernährung, sagt MV-Bäcker-Innungsmeister Matthias Grenzer. Inzwischen seien 55 Prozent der verkauften Brötchen und Brote in MV bei den handwerklichen Bäckern „dunkle Produkte“ – also aus Vollkorn und Mehrkorn. „Vor 20 Jahren wurden noch zu 90 Prozent helle Brötchen verkauft“, sagt Grenzer. Getreidesorten wie Dinkel, Hafer und Roggen gelten als gesünder und verträglicher, vor allem für Allergiker, als heller Weizen. Wegen der langsamer ins Blut gehenden Kohlenhydrate werden vor allem Vollkornprodukte bei Menschen geschätzt, die auf ihre Figur achten und sportlich aktiv sind. Dunkle Brötchen kosten beim Bäcker derzeit etwa 50 bis 70 Cent, einfache helle Brötchen 25 bis 40 Cent. Für ein Kilo Vollkornbrot zahlt der Kunde 4 bis 4,50 Euro. In MV gibt es etwa 120 handwerkliche Bäcker, die mit eigenen zumeist „lang geführten“ Teigen (Slow Backing) arbeiten und anders als die meisten Discounter auf Fertigbackmischungen und Aufbackware verzichten.

Etwa 120 „handwerkliche Bäcker“ gibt es in MV. Sie arbeiten vorwiegend mit selbst gefertigten Teigen und nicht mit Fertigmischungen, wie es die meisten Discounter aufgrund von Mengen und Effizienz handhaben. Nils Peters, Spross des 1964 in Sassnitz von seinen Eltern Otto und Ursula Peters gegründeten Rügener Familienbetriebes ist einer der großen Handwerksbäcker im Land.

Rügener Bäcker: Brot dürfe kein Hipster-Produkt werden

„Originell, aber unkompliziert, regional, mit besten Zutaten und nicht zu teuer sollten die Brote und die Brötchen der Zukunft sein“, meint Peters, der zwölf Filialen auf der Insel samt eigener Produktionsstätte in Sassnitz-Mukran betreibt und 100 Angestellte hat. Mit 16 begann er seine Bäckerlehre, extra in Bremerhaven und nicht in der Firma der Eltern, um etwas von der Welt zu sehen. Er ging auch ins Ausland, nach Guatemala und Mexiko. 2003 – im Alter von 28 Jahren – übernahm der Junior das Unternehmen.

Bildergalerie: Blick in die Backstube des Rügener Bäckers

Zur Galerie Die handwerklichen Bäcker in Mecklenburg-Vorpommern nutzen die Winterzeit gern, um neue Rezepte auszuprobieren. Zudem wird jetzt viel Weihnachtliches gebacken. Ein Blick in die Produktionsstätte von Bäcker Nils Peters in Mukran auf Rügen.

„Die Kunden wollen nicht das fünfte Eiweißbrot oder noch mehr Chiasamen und Superfood“, ist sein Fazit aus jahrelanger Erfahrung. Brot dürfe kein Hipster-Produkt werden und müsse gerade in MV bezahlbar bleiben. Etwas geschmacklich Besonderes solle es aber schon sein – es gehe vor allem darum, das Einfache besonders gut zu machen. „Unser Verkaufsschlager ist derzeit ein Schwarzbrot, in dem nur Roggen, Wasser und Meersalz verarbeitet wird. Aber die Kunst ist es, die richtigen Zutaten zu finden, den Teig lange genug zu führen und richtig zu backen“, verdeutlicht Nils Peters.

Von Champagner-Roggen bis Holunderblütenbrot

Ein gutes Brot braucht Zeit, betont auch Innungsmeister Matthias Grenzer: Je länger ein Teig ruhe, desto geschmackvoller und verträglicher werde er für den Kunden – da sich Zuckerverbindungen mit der Zeit abbauen und die Aromen der Grundstoffe besser zur Geltung kämen. „Darauf achten die handwerklichen Bäcker immer mehr“, sagt Grenzer.

Von Corona gebeutelt Zwar dürfen Bäcker als systemrelevante Versorger weiterhin öffnen. Die Lockdowns sind aber an keinem Betrieb spurlos vorbeigegangen. „Fast alle haben inzwischen Cafés, die einen großen Teil des Umsatzes ausmachen und die mussten ja schon lange schließen“, sagt der Rügener Bäckermeister Nils Peters. Zudem brach auch der Umsatz im Backwaren-Verkauf vor allem in den Tourismusregionen ein: „Weil in vielen Monaten kaum Touristen da waren. In den wenigen Monaten, als wir dann viele Urlauber da hatten, war es personell kaum möglich, die Nachfrage zu befriedigen und Verluste entsprechend aufzuholen“, verdeutlicht Peters. Auch Matthias Grenzer, der Bäcker-Innungsmeister von MV meint: „In den nächsten Monaten geht es für die Betriebe ums Durchhalten und darum, die Kosten irgendwie zu decken. Wir hoffen, dass der Lockdown im neuen Jahr schnell beendet werden kann.“

Das ist ein wichtiger Aspekt – neben besagter Kreation neuer Produkte, von denen 2021 auch einige zu erwarten sind. Matthias Grenzer will zum Beispiel mit Champagner-Roggen experimentieren, der wenig mit dem berühmten Schaumwein zu tun hat, aber seinen Namen trägt, da das Urkorn erstmals in der Champagne angebaut wurde. Es soll sehr gesund sein, erdig und gleichzeitig blumig-süß schmecken. Weitere neue Ideen von Bäckern aus MV: Lupinenbrot, Buchweizenbrot mit Joghurt, Kartoffel-Apfel-Brot, Dinkelwalnussbrot und Holunderblütenbrot.

Es dürfte somit ein spannendes neues Jahr an den Bäckertheken werden. „Aber die Ideen sind das eine – das Ganze muss im Backofen natürlich auch aufgehen“, sagt Nils Peters. Er werde sich mit seinen vier Bäckermeistern deshalb einige Nachmittage im Winter einschließen und einfach ausprobieren. „Dabei wird viel schiefgehen, aber vielleicht gibt’s ja einen Durchbruch“, sagt er augenzwinkernd. Die Kunden drücken ihm und seinen Kollegen ganz sicher die Daumen.

Von Alexander Loew