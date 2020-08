Binz

Ein Urlauber-Pärchen hält verzweifelt Ausschau nach jemandem, der es vor dem Schriftzug „Seebad Binz“ fotografiert. Es regnet, nur wenige Menschen sind an diesem Mittwoch auf der Seebrücke unterwegs. „Darf ich das für Sie erledigen?“ Lena Carstens (23) steht in der Nähe, übernimmt die Aufgabe gerne. Zur Sicherheit drückt sie gleich mehrmals auf den Auslöser. Ein kritischer Blick des Urlaubers aufs Display seiner Kamera, danach ein freundliches Lächeln auf beiden Seiten. Sie ist Polizistin und verstärkt bis Mitte September mit ihrem Kollegen Maxim Jerjomin (26) die Polizeireviere auf der Insel. Insgesamt sind in MV 200 zusätzliche Beamte in den touristischen Orten im Einsatz, neun davon zwischen Altefähr und Putgarten.

„Das gehört auch zu unserem Job. Wir zeigen Präsenz und vermitteln den Gästen und Einheimischen, dass sie sich sicher fühlen können. Zwischendurch ist dann auch mal Zeit für ein kurzes Gespräch oder ein Foto“, sagt Lena Carstens, die mit dem Polizeiberuf ihren Kindheitstraum erfüllt hatte.

Wenn die beiden Polizisten ihren Dienst-Transporter an der Promenade parken, kommt es nicht selten vor, dass Kinder an die Tür klopfen und sie mit Fragen löchern. „Wir hatten schon viele solcher Begegnungen. Es macht ja auch Spaß, ihnen zu erklären, was wir machen und warum wir in Uniform und mit Funkgerät zwischen den ganzen Badegästen stehen“, sagt Maxim Jerjomin, der eher aus einer Laune heraus Polizist geworden ist. „Nach dem Einstellungstest war ich aber Feuer und Flamme“, sagt er.

Erfahrungen sammeln

Oft sind sie es, die von Urlaubern angesprochen werden, damit sie ihnen den Weg zum Hotel oder Ferienunterkunft zeigen. „Mitunter ist es schwierig, da wir uns auf dieser Ecke nicht so gut auskennen. Wir arbeiten ja erst seit Mitte Juni auf Rügen. Mittlerweile fällt es uns leichter, Besucher in die richtige Richtung zu schicken“, so Lena Carstens. Die beiden Polizisten fühlen sich wohl in dieser Rolle. Weil sie nicht nur dabei helfen, Verbrechen zu verhindern sowie auf Demos und Fußballspielen für Recht und Ordnung zu sorgen. Hier können sie zeigen, welche Menschen sich hinter den Polizeiuniformen verbergen.

Ursprünglich sind sie in Rostock für die Bereitschaftspolizei im Einsatz. Dahin wechselten sie nach ihrer Ausbildung an der Polizei-Fachhochschule in Güstrow. Ein Großteil des Polizei-Nachwuchses tritt dann den Bäderdienst im Land an. Um Erfahrungen für die weitere Verwendung zu sammeln, wie Maxim Jerjomin sagt.

Einsatz bei Karls

Was sich wie Urlaub in Uniform anhört, ist es absolut nicht, versichern beide. Denn Bäderdienst bedeutet nicht, die Gäste zu unterhalten, sondern die Polizisten auf der Insel in jeder Einsatzlage zu unterstützen. Der 26-Jährige erinnert sich dabei an den aufregenden Einsatz in Zirkow auf Karls Erdbeerhof Ende Juli, als Maskenverweigerer auf Mitarbeiter einschlugen.

„Wir gehen gut vorbereitet in unsere Einsätze, aber man weiß immer nicht, was auf einen wartet, wenn man gerufen wird. Die Täter waren noch vor Ort, als wir eintrafen. Wir hörten, dass einer einen Schlagring besitzt“, sagt er. Als die Polizisten ankamen, fuhren in diesem Moment die Täter vom Parkplatz. „Das erfuhren wir leider erst danach. Wir haben die Verfolgung aufgenommen, leider ohne Erfolg.“

Bis zu 360 Kilometer pro Tag

Lena Carstens und Maxim Jerjomin mussten auch schnell handeln, als sie von einer vermissten Person am Binzer Strand hörten. „Und das nicht nur einmal. Meistens passiert so etwas an den warmen Tagen, wenn der Strand voll ist. Wir arbeiten eng mit der DLRG zusammen, die uns an den Stränden mit Lautsprecherdurchsagen unterstützt. Oft werden entweder ganz junge oder ältere Menschen vermisst. Zum Glück für alle Beteiligten waren unsere Suchen immer erfolgreich“, sagt Lena Carstens.

Sie fahren mit ihrem Dienstwagen bis zu 360 Kilometer am Tag, um Unfälle aufzunehmen, Verkehrskontrollen durchzuführen oder Urlauber zu ermahnen, die nachts ihre Ferienwohnung in eine Disco verwandeln. „Viele Dinge, die während einer Schicht bei der Polizei im Alltag passieren, passieren genauso auch auf Rügen. Aber dennoch ist es eine willkommene Abwechslung. Wer kann schon von sich behaupten, so dicht an der Ostsee zu arbeiten“, sagt sie.

Von Mathias Otto