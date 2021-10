Bädertag auf Rügen: Göhren geht hochmotiviert aus der Tagung

Göhren

Das Ostseebad Göhren und gleichzeitig Kneippkurort war Ausrichter des diesjährigen Bädertages. Die Chance für Kurorte und Heilbäder, sich selbst noch mehr in den Fokus rücken zu können, stand ganz oben auf der Tagesordnung des zweitägigen Treffens. Die knapp 120 Mitglieder erfuhren, dass ebenso Kur- und Heilwälder weiter an Bedeutung gewinnen können.

Hingegen wurde der Fachkräftemangel kritisiert. Denn geschulte Leute haben eine entscheidende Bedeutung in solchen Orten. Doch oft müssen sie für ihre Ausbildung bezahlen. „Ein No-Go“, so Brigitte Goertz-Meissner, Präsidentin des Deutschen Heilbäderverbandes.

Gesetzesänderung nach 26 Jahren

Hauptthema war etwa die Gesetzesänderung zu den ambulanten Vorsorgekuren. Bislang mussten chronisch Kranke ihre ambulante Vorsorgekur selbst bezahlen. Mit der Gesetzesänderung übernehmen die Krankenkassen die Leistungen. „In den vergangenen 26 Jahren war es so geregelt, dass eine ambulante Badekur eine Ermessensleistung der Krankenkassen ist. Wir haben es geschafft, eine Paragrafenänderung herbeizuführen, sodass es nun Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen wird“, sagt die Präsidentin und sieht es als große Chance für die 350 Kurorte und Heilbäder.

Damit es funktioniert und somit ein Gewinn für den Ort, aber auch den Gast ist, müssen sie nun gezielt informiert werden. Die Besucher müssen im Prinzip ihre eigene Reha-Kur organisieren. Das fängt beim Buchen der Unterkunft an, ebenso, welche Behandlungen man buchen möchte und wo man die Termine dafür bekommt. „Das sind Herausforderungen, die jeder Ort für sich selbst prüfen muss“, so Brigitte Goertz-Meissner.

Thema Gesundheit soll größere Rolle spielen

Eine Herausforderung, die das Ostseebad Göhren gerne annimmt. Hier war zu spüren, als die Corona-Maßnahmen in diesem Jahr wieder gelockert wurden, dass ein sofortiger Drang bestand, an die Küste zu kommen. So hat es Bürgermeister Torsten Döring (SPD) wahrgenommen. „Wir sind auch im November über 50 Prozent ausgebucht. Das ist ein Phänomen, das es noch nie gegeben hat, sonst war im Oktober schon Schluss“, sagt er. Damit das dauerhaft so bleibt, könne in der Neben- und Nachsaison das Thema Gesundheit noch weiter in das Blickfeld geraten. Göhren ist bereits Kneippkurort und könnte darauf aufbauen.

„In der Tagungen haben wir gesagt, dass wir die Voraussetzung schaffen wollen, dass die ambulante Pflegekur wieder Einzug hält in den Kurorten. Badearzt oder Kurmittelzentren müssen dabei wieder neu aufgestellt werden“, sagt Kurdirektor Jörn Fenske. Die Struktur mit Badearzt, Kurmittelzentrum sowie Gesundheitszentren, die eine Krankassenzulassung haben, ist in Göhren vorhanden.

Bessere Bedingungen für Therapeuten gefordert

„Der Gast hat jetzt die Möglichkeit, die Behandlungen und Arztbesuche, die er sonst aus eigener Tasche bezahlt hat, über die Krankenkasse abzurechnen. Das bedeutet auf der einen Seite, dass der Patient oder Gast nicht mehr so tief in die eigene Tasche greifen muss und andererseits wir mit unserer Infrastruktur ganzjährig ausgelastet sind und mehr Personal einstellen können“, sagt der Kurdirektor. Praktisch eine Win-win-Situation.

Hier liegt aber eine der Herausforderungen, wie die Mitglieder auf ihrer Tagung festgestellt haben. Therapeuten gehören zu der Berufsgruppe, die ihre Ausbildung selbst finanzieren müssen. Kurorte benötigen die Unterstützung des Bundes, so die Forderung. Nur so sei es möglich, ausreichend Fachpersonal und Badeärzte an die Kurorte und Heilbäder zu binden. „Es muss erzielt werden, dass es öffentliche Institutionen oder eine finanzielle Unterstützung gibt, dass Therapeuten kein Geld für ihre eigene Ausbildung zahlen müssen“, sagt Brigitte Goertz-Meissner.

Kur- und Heilwälder

Eine weitere Herausforderung, aber auch große Chance für die Region, sind Kur- und Heilwälder, die sich direkt an Kurorten und Heilbädern anschließen sollen. Lunge, Bewegungsapparat und Psyche sollen im Wald eine sanfte Therapie erhalten und seien deshalb eine ideale Ergänzung. Seit 2013 trägt der Bäderverband MV zur Entwicklung von Heilwäldern und Kurwäldern bei. Das Land wurde auf der Tagung für seine innovative Pionierarbeit bei der Entwicklung von Heilwäldern und Kurwäldern in Europa ausgezeichnet.

In MV gibt es derzeit fünf dieser Wälder, bis 2022 sollen sieben weitere entstehen. Göhren wird wohl später dazukommen. Den Antrag hatte das Ostseebad aber schon gestellt. Derzeit laufen Voruntersuchungen am Südstrand. Die benachbarten Rehakliniken würden schon gespannt auf das Gutachten warten, weil sie dann anfangen wollen, die Produkte dazu zu entwickeln. „Man kann dann noch besser therapieren. Und wir geben Medizinern und Wissenschaftlern Richtlinien an die Hand, damit sie ihre Arbeit besser beurteilen können“, sagt Jörn Fenske.

Von Mathias Otto