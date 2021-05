Bäume im Rügener Nationalpark gefällt: Mann wollte Kettensäge testen

Sassnitz

Die Tat vom 2. auf den 5. Mai 2021 ist aufgeklärt. Anfang des Monats wurden sechs Bäume im Nationalpark Jasmund abgesägt. Diese hatten einen Durchmesser zwischen zehn und 20 Zentimetern. Sie wurden gefällt und anschließend im Wald zurückgelassen.

Die Bäume standen am Weg von der Sassnitzer Waldmeisterstraße kommend in Richtung Kreidebruch. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hatte wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt und suchte in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Am Donnerstag meldete sich ein 18-jähriger Deutscher bei der Kriminalpolizei in Sassnitz. „Er sagte aus, dass er die Bäume gefällt hat, weil er eine Kettensäge ausprobieren wollte“, so Polizeisprecher Mathias Müller. Der junge Mann von der Insel muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

