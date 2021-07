Franzburg

Die Franzburger Südbahn hat im Gegensatz zu vielen anderen vorpommerschen Kleinbahnlinien die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, den Abbau der Schienen für Reparationsleistungen überlebt. Seit 1949 war die Deutsche Reichsbahn für den Verkehr verantwortlich.

Die Strecke erlebte die Zeit ihrer größten Bedeutung. Der 1930 eingestellte Personenverkehr auf dem Abschnitt Abzweig Neu Seehagen-Franzburg wurde wieder aufgenommen. Allerdings war das nicht von Dauer. Schon um die Jahreswende 1968/69 brachten die letzten Triebwagen Passagiere nach Franzburg beziehungsweise nach Velgast. Die Nutzung für den Güterverkehr blieb danach noch einige Jahre bestehen.

Der Aufschwung auf der Hauptstrecke von Velgast nach Tribsees währte länger. Statt früher zwei verkehrten hier nun vier Zugpaare. Zunächst wurden zwischen Velgast und Tribsees bis Ende der 1960er Jahre auch noch Dampfloks der Stralsund-Grimmer-Eisenbahn eingesetzt. Eine gewisse Bedeutung besaß die Strecke damals sogar für den Schülerverkehr.

Für Bäuerliche Handelsgenossenschaften (BHG), Agrochemische Zentren (ACZ). Kohlehandel, Getreidehandel, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPG), Kieskuhlen wurden in der DDR Anschluss- und Ladegleise gebaut.

Besonders wichtig waren Tribsees und auch Semlow, das größte Dorf an der Strecke. Der 1964 zum Vorsitzenden der dortigen und zuvor wirtschaftlich schwachen LPG „Recknitztal“ gewählte Ernst Wulff war einer der Vorreiter der industriemäßigen Landwirtschaft in der DDR. Zeitzeugen erinnern sich, dass in Semlow viele Wagen aufs Be- und Entladen warteten. Schon 1952 war im Dorf eine große Lagerhalle gebaut worden.

Fahrkarte der Strecke Velgast-Tribsees Quelle: Repro eob

Die durch die Franzburger Südbahn transportierten Gütermengen waren beträchtlich. Auf dem Bahnhof Tribsees wurden beispielsweise im Jahre 1968 immerhin 26.490 Tonnen Güter Richtung Velgast abtransportiert. Es kamen 2.884 Wagen an, wieviel Tonnen sie bewegten steht nicht in der Statistik.

In den damals an Universitäten üblichen Studentensommern wurden neue Betonschwellen verlegt, um den maroden Unterbau zu verbessern.

Größere Bedeutung hatte bis 1972 auch das an der Strecke nach Franzburg gelegene Müggenhall als Ladungsknoten. 1977 wurde der Verkehr auf diesem Abschnitt eingestellt. Auch in der DDR setzte man in dieser Zeit immer mehr auf Lkw und Busse. Bis 1971 waren beispielsweise auf Rügen fünf Kleinbahnstrecken stillgelegt worden.

Von Werner Hormann und Eckhard Oberdörfer