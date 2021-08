Bahnstreik: Diese Züge auf der Insel Rügen fahren noch

Insel Rügen

Hinsichtlich des Streiks hat Rügen noch einmal Glück gehabt. Weil die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (ODEG) nicht streikt, bleibt die Linie RE 9 in Betrieb. Sie fährt aktuell von Binz aus über Bergen und Stralsund nach Rostock. Auf der Strecke nordöstlich von Lietzow (Sagard, Sassnitz) besteht Schienenersatzverkehr. Das Statement des ODEG Geschäftsführers dürfte den Fahrgästen wie Musik in den Ohren klingen. „Wir schließen aus unseren Erfahrungen vergangener GDL-Streiks bei der Deutschen Bahn, dass die Züge der ODEG zur Aufrechterhaltung des Regionalverkehrs verkehren sollten“, so Roland Pauli. Trotzdem könne es zu Verspätungen kommen.

Die Deutsche Bahn hat für Donnerstag wegen des Streiks bislang sämtliche IC und ICE Verbindungen von und nach Rügen gestrichen. Alternativen sind die Regionalverbindungen nach Stralsund und Rostock (ODEG). Die Bahn versucht einige Angebote auf dem Festland aufrechtzuerhalten. So zum Beispiel die RE3 - Stralsund- Pasewalk - Angermünde - Berlin - Lutherst. Wittenberg/Falkenberg (Elster) . Man könne aber nicht garantieren, dass alle Reisenden an ihr Ziel kommen, so die Bahn auf ihrer Internetseite.

Passagier, deren Verbindungen ausfallen haben Rechte auf Entschädigung. Hat der Zug aufgrund des Streiks eine Verspätung von mehr als 60 Minuten hatte oder ist sogar komplett ausgefallen, kann eine Entschädigung beantragt werden. Ausserdem gibt es Kulanzregeln: Die Fahrkarten behalten ihre Gültigkeit und können auch nach dem Streik genutzt werden. Alternativ können sie kostenfrei storniert werden. Die Zugbindung bei Sparpreisen ist aufgehoben, es können auch andere Züge genutzt werden. Für weitere Auskünfte bietet die Bahn entweder die Servicehotline 08000/996633 oder www.bahn.de/aktuell

Von Anne Ziebarth