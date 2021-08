Bahnstreik auf Rügen: Mittag bei Mutti statt Reise nach Berlin

Ostseebad Binz

Wenig Fahrgäste auf Rügen zeigten Verständnis für den erneuten Lokführerstreik, der zum Ausfall vieler Züge führte. Immerhin: Rügen hat Glück im Unglück – die Züge der ODEG, die auf der Insel den Regionalverkehr abdeckt, waren nicht von Streik betroffen. So voll wie beim vergangenen Streik war es am Montag am Binzer Bahnhof nicht – die meisten Reisenden hatten sich im Vorfeld informiert. Einige Menschen sind trotzdem am Bahnhof des Ostseebades gestrandet.

„Bis Stralsund wäre kein Problem“, sagt Sören Sternke. „Aber ich möchte nach Berlin. Es gibt keine Info wie das klappen soll.“ Mit der Familie ist er gerade von einer Bornholm-Radtour gekommen. Papa Jürgen wohnt in Baabe. Genau dort geht die Tour kurzentschlossen jetzt auch hin. „Wir fahren jetzt erstmal zu Mutti, Mittag essen. Dann telefoniere ich mich durch und schaue wie ich nach Berlin komme.

Von Anne Ziebarth