Bahnstreik auf Rügen: „Wir sind froh, wenn wir überhaupt ankommen“

Binz/Bergen

Der Streik der Bahn-Gewerkschaft GDL hat viele Urlauber und Pendler auf der Insel eiskalt erwischt. Sämtliche ICs und ICEs fielen aus, immerhin die Verbindungen der Odeg verkehrten wie gewohnt. Fahrgästen, die längere Reisen geplant hatten, ermöglichte das zumindest einen Start – wie es dann weitergehen sollte, blieb jedoch für die meisten völlig unklar. Wir haben uns auf den Bahnhöfen Binz und Bergen umgehört.

Von Urlaubsstimmung ist bei Sabine Riebschläger auf dem Bergener Bahnhof nicht mehr viel zu merken. „Gestern war ich noch optimistisch, heute bin ich mir nicht mehr so sicher“, sagt die 54-Jährige aus Essen, die ein paar Tage auf der Insel verbracht hat und nun eigentlich die Heimreise antreten will. Sie blickt unglücklich auf die Ausdrucke der Fahrpläne in ihrer Hand. „Stralsund, Rostock, Wismar, Schwerin, Hamburg, Hannover, Essen“, zählt sie auf. „Fünf Mal Umsteigen. Ich hoffe das klappt alles irgendwie. Ich muss morgen arbeiten.“

Sabine Riebschläger aus Essen war im Urlaub auf der Insel Rügen. Die Heimreise hat sie sich anders vorgestellt. Quelle: Anne Ziebarth

Problem: Kommen die Fahrräder mit?

Noch brisanter ist die Situation für eine siebenköpfige Reisegruppe aus Wuppertal, die eine Fahrradtour von Lübeck aus auf die Insel Rügen aus absolviert hat. Sie sind – mit Fahrrädern – am Bahnhof Binz eingetroffen und hoffen mittlerweile nur noch „irgendwie“ anzukommen. Die Fahrräder machen der Gruppe Sorgen. „Wir hatten Plätze reserviert“, sagt Edith Palluch „Nun wissen wir nicht, ob wir die Fahrräder überhaupt mitbekommen. Die Schlange vor dem Video-Servicecenter ist so lang, da kommen wir nicht durch. Und einen Mitarbeiter gibts hier wohl nicht mehr.“ Eine Trennung der Gruppe sei auch keine Lösung. „Wir haben ja auch nur ein Gruppenticket“, so Bärbel Misch.

Diese Reisegruppe war mit ihren Fahrrädern unterwegs. Prognose: Nach acht Mal umsteigen könnte das Ziel erreicht sein - wenn die Fahrräder auch mitgenommen werden. Quelle: Anne Ziebarth

Acht mal Umsteigen bis Wuppertal

Normalerweise sei die Ankunft für 18 Uhr geplant, nun sei alles fraglich, mittlerweile rechnet man in der Gruppe mit einer Ankunftszeit in den frühen Morgenstunden, bis zu acht mal Umsteigen inklusive. Ein sorgenvoller Blick auf die Zettel. „Es gibt zwei Varianten“, erklärt Edith Palluch. „Entweder über Berlin oder Hamburg. Beides total ungünstig. Wenn die Bahnsteige dort voll sind , wie sollen wir mit den Fahrrädern durchkommen?“ Peter Zimmermann hat eine Alternative: „Oder wir nehmen einen Transporter ab Rostock“, schlägt er vor. „Ich müsste eigentlich heute noch eine Spritze bekommen“, merkt Bärbel Misch ein. „Das ist schon etwas ungünstig alles.“

Lange Schlangen am Video-Servicecenter der Bahn Quelle: Anne Ziebarth

Sorge: Volle Bahnsteige und schwere Koffer

Auf der Bank am Binzer Bahnsteig sitzen Getrud Malinowski aus Cuxhaven und Margarete Pflaum aus Bamberg. „Ja, Wetter isch schee“, sagt Margarete Pflaum gerade ins Telefon. „Aber isch alles ausgebucht.“ Die Freundinnen wollten wegen des Bahnstreiks den Urlaub in Binz sogar noch verlängern. Aber: alles voll, bedauern sie. Nach einem sehr schönen Urlaub, wie sie sagen, stehen auch sie vor einer Odyssee. „Keine Ahnung, wann wir ankommen“, so Margarete Pflaum (72). „Unsere Kinder sind schon ganz aufgeregt.“ Eine andere Sorge der 83-jährigen Gertrud Malinowski: „Beim Umsteigen müssen wir die die Koffer vermutlich quer über den Bahnhof tragen. Wer weiß wie oft.“ Den Streik sehen sie kritisch. „Ich sehe das nicht mehr ein“, ärgert sich Gertrud Malinowski „Die sollen alle ihr gutes Geld bekommen“, stellt fest. „Aber das ist in meinen Augen Erpressung auf Kosten der Fahrgäste.“ Margarete Pflaum ergänzt „Man hätte sich schon lange einigen können. Das ist doch eine Konkurrenzsache der Gewerkschaften. Das gehört sich nicht.“

Ankunft? Keine Ahnung. Gertrud Malinowski(83) und Margarete Pflaum (72) wollten sogar wegen des Bahnstreiks den Urlaub verlängern. Aber das Hotel war ausgebucht. Quelle: Anne Ziebarth

Auswirkungen treffen die Falschen

Eine alternative Lösung haben sich Maria (34), Janine (22) und Arnim (29) von der Insel Rügen überlegt. Sie stehen vor dem Bahnhof Bergen und packen gerade noch einmal um. „Wir treffen uns hier mit unseren Kollegen“, sagt Janine. „Und fahren dann zum Betriebsausflug nach Berlin.“ Mit der Bahn „Nein. Wir haben uns jetzt zwei Kleintransporter organisiert“, so Arnim. „Mit denen gehts morgen auch wieder zurück.“ Ob die Arbeitsbedingungen bei der Bahn wirklich einen Streik rechtfertigen, können sie nicht beurteilen, sagen sie. Eigentlich würde man bei der Bahn ja nicht so schlecht verdienen. „Aber die Auswirkungen treffen die Falschen“, ergänzt Janine. „Meine Mutter arbeitet in einer Reha-Klinik und hat mir erzählt, was das für ein Stress für die Patienten ist, die wieder abreisen. Gerade für die Älteren.“

Von Anne Ziebarth