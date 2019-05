Prora

Großbaustelle am Bahnübergang Prora Nord: Der bisher unübersichtliche Kreuzungsbereich wird umgestaltet und soll für Fahrzeugführer, Radler und Fußgänger besser strukturiert und damit sicherer gemacht werden. Bauherr ist die Gemeinde Binz.

„Dieser Bereich ist die nächsten sechs bis maximal acht Wochen für den Verkehr voll gesperrt“, in formiert Bauamtsleiterin Romy Guruz. Zuvor konnten die Asphaltierungsarbeiten in der Proraer Allee (ehemalige Poststraße) von der „Kantine“ bis zur Kreuzung abgeschlossen werden. Somit ist in diesem Abschnitt der Durchgangsverkehr von und nach Mukran/ Sassnitz wieder möglich.

Für den ÖPNV ist eine Bedarfsumleitung eingerichtet worden, die es ermögliche, alle bekannten Bushaltestellen entlang der Proraer Allee weiter gemäß Fahrplan zu bedienen, so Guruz. Dafür wurde einige Meter vor der neuen Ausfahrt in Richtung Prora zur Landesstraße 29 ein Verbindungsweg geöffnet.

Erhebliche Einschränkungen beziehungsweise Umwege gibt es durch die Bahnübergangssperrung für den aus Sassnitz und Bergen kommenden Verkehr. Dieser muss erst über den Bahnübergang Dünenpark in Binz fahren, um nach Prora zu gelangen.

„Wir haben mit den Firmen lange darüber diskutiert, ob es besser ist, den Bahnübergang nur halbseitig und dafür wesentlich länger zu sperren oder in kürzer Zeit ganz“, sagt Romy Guruz. Am Ende habe man sich auf die zweite Variante geeinigt. Zeitlich eine andere Schiene zu fahren, war bei dieser eineinhalb Jahre dauernden Gesamtbaumaßnahme, die aus drei Abschnitten besteht, nicht möglich. „Wir müssen ja den Winter mit einplanen“, so Guruz.

Am Knotenpunkt Prora Nord wurde der erste Straßenabschnitt asphaltiert und nun wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben. Foto: Gerit Herold

Bis zur Hauptsaison soll der Knotenpunkt in Prora Nord mit Abbiege- und Durchgangsspur, mit barrierefreien Bushaltestellen und Fußgängerübergängen für den Verkehr freigegeben werden. Fertigstellungstermin ist der 1. Juli. Die Gemeinde arbeite mit einer sehr zuverlässigen und termintreuen Baufirma zusammen, so Romy Guruz. Die Kosten für diese infrastrukturell notwendige Baumaßnahme würden sich auf rund 1,3 Millionen Euro belaufen. Der Zuschuss vom Land: 90 Prozent der förderfähigen Kosten.

Nach einer Sommerpause soll es dann Mitte September mit dem dritten Bauabschnitt weitergehen in der Proraer Allee (ehemals Mukraner Straße), die asphaltiert wird. Zudem sind ein Gehweg und Querungshilfen für Fußgänger vorgesehen. Auch sollen Zugang und Vorplatz am Bahnhof Prora Nord neu gestaltet werden.

„Mit allen Baumaßnahmen wird die Verkehrssituation in der Mukraner Straße, in der Poststraße und am Bahnübergang Prora Nord entschärft und zukunftssicher gemacht“, so die Bauamtsleiterin. Vor einem Jahr war mit dem ersten Bauabschnitt begonnen worden. Dabei wurde eine rund 130 Meter lange Einfädelspur in Prora Nord auf die Landesstraße 29 in Richtung Mukran geschaffen. Ein Abbiegen aus Mukran kommend ist an dieser Stelle aber nicht erlaubt.

Weiterhin wurde in der Proraer Allee zum Kreuzungsbereich hin eine zusätzliche Richtungsfahrbahn geschaffen. Gerade im Sommer kam es am Bahnübergang zu erheblichen Stockungen im Verkehrsfluss. Jetzt können die Kraftfahrer, die aus Prora kommen und in Richtung Mukran wollen, bei geschlossener Bahnschranke weiterfahren und müssen nicht mehr hinter den Linksabbiegern anstehen. Außerdem sind ein Radweg, Fußgängerquerungen, Blindenleitsystemsteine sowie Bordsteinabsenkungen zur besseren Straßenüberquerung für Rollstuhlfahrer gebaut worden. Neben dem Aufbau der Bereiche für die zukünftigen Bushaltestellen erfolgte auch eine Neuverlegung und Installation von Hausanschlüssen für anliegende Grundstücke.

An dieser Stelle soll die zukünftige „Marktpromenade“ als Fußgängerzone zu den Blöck IV und III hin beginnen. Quelle: Gerit Herold

Gleichzeitig sind erste Arbeiten für die beiden Anbindung zu „ Proras neuer Mitte“ bei den Blöcken 3 und 4 in Angriff genommen worden. Der Bereich zwischen den beiden Blöcken ist als Standort für eine mögliche Marina in Prora favorisiert. Die sogenannte 4. Straße wird bis Ende Mai asphaltiert und erhält einen Gehweg. Daneben soll die „Marktpromenade“ zum Leben erweckt werden. Die alte Plattenstraße wird dabei ab dem Sommer zu einer Fußgängerzone mit sehr üppigem Grün umgestaltet. „Das gibt es nirgendwo anders“, kündigt Romy Guruz an.

Übrigens: Interessierte Bürger können sich über den Baufortschritt in diesem Bereich von Prora im Internet informieren (www.gemeinde-binz.de). Eine nach der Datenschutz-Grundverordnung geprüfte und freigegebene Kamera überträgt halbstündig Livebilder von der Baustelle.

Gerit Herold