Bergen

Werden künftig in Hoteleingänger Testhelfer stehen und medizinische Abstriche bei Urlaubern nehmen? Können sie den Lockdown verkürzen und dafür sorgen, dass Hotels und Gaststätten bald öffnen dürfen? Die Lösung für den Lockdown sei das Impfen und Testen, sagt Burkhard Päschke, Leiter Vereinsarbeit beim DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund „Wenn wir aus dem Lockdown kommen wollen, müssen wir Betrieben und Einrichtungen die Möglichkeit in die Hand geben, es selber zu machen.“

Für solche Einsätze bietet das DRK derzeit Testhelfer-Schulungen an. Diese können dann flexibel in Schulen, Büros, Pflegeeinrichtungen und auch im touristischen Bereich eingesetzt werden. Die ersten Anfragen von Hotels hat es schon gegeben, sagt Marc Dransch. Er gehört zu den fünf Ausbildern vom DRK. „Es hört sich leicht an, aber es bedarf einer Schulung, wenn man bei anderen Menschen Abstriche machen möchte. In einem Block von Theorie und Praxis bereiten wir die Teilnehmer auf ihre Einsätze vor“, sagt er. Dreimal mal 45 Minuten dauert der Lehrgang.

Zertifikat landesweit gültig

Hier lernen die Teilnehmer wie die Schutzanzüge richtig angelegt werden, der Test korrekt durchgeführt wird sowie die Anatomie und Physiologie des Nasen- und Rachenraumes. „Die Personen sollen wissen, wo und wie das Stäbchen angewendet werden muss, um Verletzungen zu vermeiden“, so Marc Dransch. Nach dem Lehrgang ohne Prüfung bekommen die Teilnehmer ein Zertifikat, das landesweit beim DRK gültig ist.

Die Studenten Tobias Hieltscher und Jessica Gesellensetter (beide 26) gehörten zu den ersten, die ausgebildet wurden. „Ich möchte gern die Semesterferien und auch die Zeit danach nutzen, um in der Pandemie etwas Sinnvolles zu tun und zu unterstützen. Ich habe im Radio von der Testhelfer-Suche erfahren und bin nun über die Bundesagentur für Arbeit zur Schulung gekommen“, so Tobias Hieltscher. Aufgrund von Corona fällt seit einiger Zeit der Nebenjob von Jessica Gesellensetter weg. „Daher war ich auf der Suche nach einer Alternative und bin so auf die Idee gekommen als Testhelfer zu arbeiten.“

Vorkenntnisse sind für den Kurs nicht erforderlich. Interessierte können sich telefonisch beim DRK (03838/80 23 17) oder über die Agentur für Arbeit (0800/4 55 55 32) informieren und anmelden.

Von Mathias Otto