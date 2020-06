Barock bis Jazz: Rügens Kirchen starten in den Konzertsommer

Rügen

Kultur in Corona-Zeiten: Mit Einschränkungen bei den Besucherzahlen werden in den nächsten Wochen und Monaten in den Kirchen der Region wieder Konzerte veranstaltet. In der evangelischen Kirche Binz startet der Konzertsommer am 29. Juni um 20 Uhr. Den Auftakt machen die Sopranistin Sylvia Tazberik, der Trompeter Hannes Maczey und der Organist Andreas Kaiser mit ihrem Programm „Zum Geburtstag der Königin“.

Ein „Musikwettstreit“ lässt Trompete und Gesang darum konkurrieren, wer das Geburtstagsständchen spielen darf. Mit Humor und Virtuosität liefern sich die drei Musiker in barocken Kostümen amüsante Wortduelle und tragen mit viel Spielfreude Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Francesco Manfredini und Tommaso Giordani vor. Der Eintritt ist frei, um eine angemessene Spende wird gebeten.

Grüneberg-Orgel erklingt häufig

Und auch in der Dorfkirche von Lancken-Granitz wird es in den Monaten Juli und August jeden Mittwoch Konzerte geben, informiert Pastorin Christel Handt. In diesem Jahr wird in der Sankt- Andreas-Kirche besonders häufig die Grüneberg-Orgel erklingen, die im vergangenen Jahr restauriert wurde.

Den Anfang macht am 1. Juli der Organist Andreas Kaiser aus Wünsdorf mit einem auf die 1909 erbaute Orgel abgestimmten Programm. Dieses erste Konzert beginnt bereits um 17 Uhr. Zu allen weiteren Veranstaltungen sind Interessierte jeweils zu um 19.30 Uhr willkommen.

„Leider ist die Teilnehmerzahl der Besucher begrenzt“, so Christel Handt. Im Lancken-Granitzer Gotteshaus können 38 Zuhörer dabei sein, im Binzer 36. Trotzdem ist die Freude groß, Einheimischen und Gästen der Insel doch wieder ein musikalisches Angebot unterbreiten zu können. Damit mehr Zuhörer das Konzertprogramm in Binz genießen können, gibt es in diesem Jahr eine Kooperation mit der Kurverwaltung des Ostseebades.

Nachmittags Kurplatz , abends Kirche

Fast alle Ensembles treten nachmittags um 16 Uhr im Musikpavillon auf dem Binzer Kurplatz auf und abends um 20 Uhr in der evangelischen Kirche, so Handt. Das Programm aus geistlicher und weltlicher Musik reiche von Barock bis Jazz. Bei den Kurkonzerten auf dem Kurplatz präsentieren die Musiker jeweils Ausschnitte ihres Programms, so erstmals das Musiktheater „Zum Geburtstag der Königin“ am 30. Juni.

Zur Sicherheit der Gäste und Künstler gelten auf dem Kurplatz die aktuellen Vorgaben für Veranstaltungen. So sind sowohl Veranstaltungsfläche als auch Teilnehmerzahl begrenzt. Am Einlass werden die Kontaktdaten jedes Besuchers aufgenommen. Ein Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen. „Eintrittskarte“ für die Konzerte sind die Binzer Bucht Card und die Einwohnerkarte, informiert Marikke Behrens von der Kurverwaltung.

33 Konzerte in Sellin und auf Mönchgut

Insgesamt 33 Konzerte wird es auch in den Kirchen in Sellin und auf der Halbinsel Mönchgut in diesem Sommer geben. Das erste findet am 30. Juni um 19.30 Uhr im Göhrener Gotteshaus statt. Den Abend unter dem Titel „Süße Stille“ werden Sylvia Tazberik (Gesang) und Andreas Kaiser (Orgel) aus Berlin gestalten.

„Wir haben alle Künstler angefragt, ob sie trotz der geänderten Bedingungen kommen. Einige haben abgesagt, andere kommen trotzdem. In Sellin findet deshalb nur ein Konzert statt der geplanten vier Veranstaltungen statt“, sagt Constanze Brandt vom Gemeindebüro in Groß Zicker.

In den Gotteshäusern wurden wegen der Abstandsregeln die Bänke markiert. In den Kirchen von Sellin können 40 Einzelpersonen zum Konzert kommen, in Baabe und Middelhagen 24, in Göhren 28 und in Groß Zicker 22. Die Zahl könne leicht aufgestockt werden, wenn die Besucher aus einem Haushalt sind. Die Konzertbesucher müssen auch hier ihre Kontaktdaten hinterlassen, die nach einem Monat gelöscht werden.

Eintrittskarten werden aufgrund des Hygieneschutzes nicht ausgegeben. Aufgrund des Mehraufwandes ist der sonst übliche Konzertbeginn um 20 Uhr auf eine halbe Stunde vorverlegt worden. Alle Kirchenkonzerte beginnen um 19.30 Uhr, so Brandt.

Veranstaltungsstart mit Film in Kasnevitz

Bereits am 27. Juni beginnt in der Kapelle St. Jakob Kasnevitz der diesjährige Konzertsommer. Zur Eröffnung wird um 19 Uhr der Film „Durchgangslage“ gezeigt. Es ist ein Film über uns und unsere Nachbarn, über das Unterlassen, über den Völkermord in Europa 1995. Der auf hunderten Tuschezeichnungen basierende Animationsfilm läuft dann bis 4. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr in Endlosschleife in der Kirche. Das erste Konzert dort findet am 3. Juli um 19.30 Uhr ganz klassisch statt: „Cello und Mallets“.

Von Gerit Herold