Barther Kirchenbibliothek: Hier wurden Bücher sogar angekettet

Barth

Viele Barther Pastoren müssen wahre Bücherwürmer gewesen sein. So wie der Reformator der Stadt, Johannes Block (1470/80 bis 1545), dessen Sammlung in der Bibliothek in der Marienkirche bewundert werden kann. Oder besser gesagt, dessen Rest, denn im 30-jährigen Krieg wurde der Bestand durch Plünderungen stark dezimiert. Es sind immer noch 123 Bände, darunter acht Handschriften und 48 Inkunabeln, also vor 1500 entstandene Drucke.

In „körperlicher Nähe zu Luther “

„Eines seiner Bücher ist in körperlicher Nähe zu Martin Luther entstanden“, meint Varvara Disdorn-Liesen, Vorständin des Fördervereins der Bibliothek. Denn es wurde in Wittenberg bei Nickel Schirlenz gedruckt, „ Martin Luther hat ihn gefördert und Predigten bei ihm in den Druck gegeben“, erläutert die Vorständin. „ Luther hat Schirlenz besucht, vielleicht hatte er das Buch sogar in der Hand.“

Das Regal mit den Büchern von Johannes Block Quelle: eob

Es ist eine Bibliothek der Superlativen. Sie wird schon 1398 erwähnt, wie der Berliner Experte Falk Eisermann bei Literaturstudien anlässlich der feierlichen Wiedereröffnung 2013 herausgefunden hat. Pfarrer Hermann Hut vermachte damals der Kirche eine Reihe von Büchern. Er legte fest, dass diese im Chor aufbewahrt und angekettet wurden – so wurden Bücher gegen Diebstahl gesichert.

Mit der Erwähnung 1398 „gehört die Barther Büchersammlung zu den frühesten nachweisbaren Kirchenbibliotheken in Deutschland und ist ganz bestimmt die älteste ununterbrochen am selben Ort bestehende Pfarrbibliothek in Deutschland“, so Eisermann. Der jetzige Bestand umfasst etwa 4000 Bände, eine echte Sehenswürdigkeit und eine Fundgrube für Historiker. Darunter sind etwa 150 Inkunabeln.

Die niederdeutsche Magdeburger Bibel von 1522

„Es ist eine Arbeitsbibliothek“, sagt Varvara Disdorn-Liesen, die sich intensiv mit der Büchersammlung befasst hat. Bibeln, Predigten, Sammlungen von Stundengebeten machen einen beträchtlichen Umfang der Sammlung aus. Dazu gehören so wertvolle Stücke wie die letzte vor der Lutherbibel 1522 in Halberstadt gedruckte Bibel und die niederdeutsche Lutherbibel von 1545. Ein besonderer Schatz sind die Stücke, die in der 1582 von Herzog Bogislaw XIII. (1544 bis 1606) in Barth gegründeten fürstlichen Druckerei – ein Zeugnis der kulturellen Blüte Pommerns.

Unterschrift des Generalgouverneurs Wrangel in der Kirchenvisitation Quelle: eob

Herzog stiftete Bücher

Herzog Philipp II. (1573 bis 1608), der wohl kunstsinnigste aller Greifenherzöge, schenkte der Barther Kirchenbibliothek einige Bände. Der schwedische Generalgouverneur Pommerns, Carl Gustaf Wrangel (1613 bis 1676), hat seine Unterschrift in der Kirchenvisitation von 1666 hinterlassen. 374 Bücher hatten die Raubzüge durch Pommern nach 1628 überstanden. „Der Visitationsbericht ist eine tolle Quelle“, so die Vereinsvorständin, die bei der Führung immer wieder auf interessante Details hinweist, zum Beispiel einen Joseph mit Brille und die gern dargestellte Arche Noah, die sich auch mal wie ein modernes Flusskreuzfahrtschiff präsentiert.

Die Arche Noah erinnert an ein Flusskreuzfahrtschiff. Der Holzschnitt stammt aus einem Druck von 1589 von Hans Witte und ist gegenwärtig in der Ausstellung zu sehen. Quelle: eob

Den größten Beitrag zur Erweiterung des Bestandes leistete der hochgebildete Präpositus Jakob Metzger (1723 bis 1794), der 511 Bände der Kirchenbibliothek hinterließ. „Unter Metzgers Büchern befinden sich Werke antiker Philosophen“, erzählt Varvara Disdorn-Liesen.

Er besaß eine hebräische Bibel von 1794 mit vielen handschriftlichen Bemerkungen des gelehrten Geistlichen. Zu Metzgers Sammlung gehört die berühmte niederdeutsche Barther Bibel von 1588, die in der fürstlichen Bibliothek gedruckt wurde. Auch die Magdeburger Bibel von 1545, die Luther noch selbst korrigierte, gehört seit spätestens 1791 zum Bestand. Von ihr gibt es nur noch fünf Exemplare. Die Barther Bibel gilt als Nachdruck.

Auch andere Pastoren wie der 1510 verstorbene Johannes Divitze vermachten der Bibliothek testamentarisch wertvolle Bücher. Johannes Soldeke, Nachfolger von Johannes Block, kaufte Bücher und übernahm Nachlässe. Zu seinen Erwerbungen gehörte, damals ganz ungewöhnlich, das Buch einer Frau, informiert Disdorn-Liesen. Katharina Galen schenkte 1574 eine teure Epistelpostille, weil sie laut Eintragung „durch Gottes Gnade aus dem Dirnenstand bekehrt“ wurde.

Bestseller des 17. Jahrhunderts stammt aus Luzern

Ein besonderer Schatz der Bibliothek sind die 15 dicken Bände des Teatrum Europaeum von Matthäus Merian (1593 bis 1650), einer Chronik des 17. Jahrhunderts, ein Bestseller seiner Zeit. Die Barther Exemplare stammen aus Luzern. Die Kantonsbibliothek verkaufte sie 1851 an einen Unbekannten, berichtet Disdorn-Liesen. Wie die Bände nach Barth gelangten, ist nicht restlos geklärt.

Holzschnitt der Arche Noah aus dem „Fasciculus Temporum“ von Werner Rolevinck, Kölner Druck von 1480 Quelle: Eckhard Oberdörfer

Erheblich beigetragen zur Vergrößerung des Bestandes hat auch ein Lesekreis, der um 1800 bestand. „Er bestand aus etwa 20 Personen“, erzählt Varvara Disdorn-Liesen. Sie lasen die Bücher nacheinander, und am Ende wurden sie Bibliothekseigentum. Wer schon gelesen hatte, wurde auf eingeklebten Zetteln vermerkt.

Einen ersten Einblick kann sich jeder Kirchenbesucher in einer kleinen Ausstellung auf der Empore machen. Wiederkommen lohnt, aus konservatorischen Gründen werden die gezeigten Stücke regelmäßig gewechselt. Dort können Besucher derzeit unter anderem Reisebeschreibungen von Ernst Moritz Arndt (1769 bis 1860) bewundern, passend zu der Ausstellung im Vinetamuseum, „Uns Arndt in de Franzosentid“ die deren Leiter Gerd Albrecht vorbereitet.

Holzschnitt aus der 1522 gedruckten Halberstädter Bibel Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Eckhard Oberdörfer