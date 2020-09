Bartmannshagen

Fünf Krankenhaus-Intensivbetten gehen auf Reisen – aus dem vorpommerschen Bartmannshagen ins ferne westafrikanische Togo. Professor Dagmar Braun, sie lebt mit ihrem Mann im beschaulichen Bartmannshagen bei Grimmen, will mit diesen Betten, die das DRK-Krankenhaus Grimmen spendiert, „ihrem“ Projekt in Afrika ein Stück weiterhelfen. Dort entsteht in Cinkassé das „Hospital Braun“, benannt nach den Sponsoren aus Vorpommern.

„Das wollten wir nicht“, sagt Dagmar Braun. Von uns aus sollte die Klinik Hospital Cinkassé heißen, so wie der Ort dort. Aber wir hatten keine Chance“, erzählt sie weiter.

Prof. Dagmar Braun. Quelle: OZ

Etwa sechs Wochen werden die Intensivbetten aus Bartmannshagen im Container unterwegs sein, bis sie Togo erreichen. Zusammen mit Matratzen, Bettwäsche und Kopfkissen, die Dagmar Braun noch organisieren will. 45 normale Krankenhausbetten aus Hamburg hat sie schon beschafft. „Die haben ehrenamtliche Helfer vom Fußballverein Karlsburg/ Züssow dort in mehreren Fuhren abgeholt“, informiert Braun. Die Ehrenamtler sind auch in dieser Woche am DRK-Krankenhaus in Bartmannshagen vor Ort, um die gespendeten Betten in einem Transporter zu verstauen. Ende September kommt weiteres medizinisches Gerät aus Rostock dazu.

Im nächsten Jahr geht der Krankenhausbetrieb los

„Die Betten müssen als erste nach Cinkassé, damit dort irgendwie gestartet werden kann“, sagt Braun. So richtig werde es dann wohl aber leider erst losgehen, wenn auch sie wieder reisen kann – Corona hat auch den Krankenhauserbauern einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Mit drei bis vier Monaten weiterer Aufbauzeit vor Ort rechnet sie. „Aber im nächsten Jahr geht es los“, sagt sie.

Chefarzt Lutz Ruppert Quelle: Krüger

„Professor Braun hatte uns als Krankenhaus in der Corona-Anfangszeit angeboten, Masken für uns zu nähen“, berichtet der Ärztliche Direktor des DRK-Krankenhauses Grimmen in Bartmannshagen, Lutz Ruppert, und blickt zurück, wie der Kontakt entstand. Dann seien sie ins Gespräch gekommen und er habe von der Klinik in Togo erfahren. Ruppert: „Ich kann nur unterstützen, dass Kranke dort versorgt werden, wo ihre Heimat, wo ihr Kulturkreis ist“, lobt er das Vorhaben. Deshalb wollte er helfen und sprach Möglichkeiten mit der Krankenhausleitung ab. Da Intensivbetten im Haus sowieso ersetzt werden sollten, können die fünf gebrauchten, aber voll funktionstüchtigen, nun nach Afrika verschickt werden.

Braun : „Wir müssen etwas weitergeben“

Doch wie kommt eine Frau aus Bartmannshagen auf die Idee, ein Krankenhaus in Westafrika zu errichten? „Wir haben 2012 das Pharmaunternehmen Riemser verkauft und unseren Kindern geholfen, Cheplapharm aufzubauen“, blickt Dagmar Braun ein paar Jahre zurück. „Wir hatten so viel Glück in unserem Leben, da müssen wir etwas weitergeben. Und dort wird Hilfe gebraucht“, erklärt sie ihre Beweggründe. Schon nach der ersten Flüchtlingswelle sei ihnen klar geworden, dass man vor Ort helfen müsse, dass es richtig sei, Hilfe zur Selbsthilfe in Afrika aufzubauen.

Dann gab es den Kontakt zum Verein Deutsch-Afrikanische Zusammenarbeit (DAZ) in Greifswald, der in Cinkassé eine kleine private Hochschule betreibt. Tischler und Imker werden dort beispielsweise ausgebildet. Dagmar Braun: „Mein Mann und ich waren daraufhin in Togo und trafen einen Togolesen, der in Hamburg studiert hatte. Wir hatten schnell Vertrauen zueinander.“ Und so begann das Projekt „Krankenhaus in Togo“ der Familie Braun gemeinsam mit dem DAZ.

Verein DAZ Greifswald Der Verein Deutsch-Afrikanische Zusammenarbeit (DAZ) ist seit 2002 ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Menschen in Togo bei der Armutsbekämpfung zu helfen. DAZ ist akquiriert Entwicklungshilfemittel und Spenden zum Beispiel zum Bau von Brunnen und Schulen. Es werden finanzielle Mittel für die Bezahlung von Lehrern und die Beschaffung von Schulmaterialien bereitgestellt. Ein Ausbildungszentrum ermöglicht die Berufsausbildung in der Savanne und unterstützt die Bauern bei der gewinnorientierten Honigproduktion, in der Landwirtschaft und bei Bewässerungs- und Aufforstungsprojekten. Der Verein hält Kontakt zu verschiedenen Schulen, die durch eigene Initiativen erheblich zum Spendenaufkommen des Vereins beitragen, zu Wissenschaftlern und Fachberatern. Zu den maßgebenden Projekten zählen die Förderung von Schulbauten, die Schulessenversorgung, die Bereitstellung von Stipendien, Ausbau der Agroökologie, die Ganztagsbetreuung von Waisen, großflächige Aufforstungsprojekte, Ausbildung von Imkern, Anlagen zur Bereitstellung von sauberem Trinkwasser und Solaranlagenprojekte. Vereinsvorsitzende ist Sonja Steffen (MdB).

Dieses Projekt soll die bestehenden medizinischen und sanitären Strukturen in der Region unterstützen – über die Grenzen Togos hinaus. Cinkassé liegt im Norden Togos nah an den Grenzen zu Burkina-Faso und Ghana.

Ruppert : Wir werden in Verbindung bleiben

„Wir werden in Verbindung bleiben und uns über den Fortschritt des Projektes informieren“, sagt Lutz Ruppert. Er könne sich vorstellen, dass auch das kleine Krankenhaus in Bartmannshagen weiter mithelfen könne, die Klinik in Afrika mitzugestalten. Ruppert: „Und wer weiß – meine Lebensarbeitszeit ist auf der Zielgeraden. Vielleicht fahre ich auch einmal hin und schaue mir das Projekt persönlich an.“

Von Almut Jaekel