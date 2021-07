Bauarbeiten an Rügens Schaabe zur Hochsaison: Wie genervt sind davon die Badegäste?

Juliusruh

Wer entlang der zwölf Kilometer langen Landenge im Norden der Insel zwischen Juliusruh und Glowe auf einem der begehrtesten Parkplätze stehen will, muss früh aufstehen, denn der Strandabschnitt entlang der Schaabe ist beliebt bei Einheimischen und Gästen. Wenn die wenigen schattigen Plätze belegt sind, bleiben nur noch die in der Sonne oder abseits der großen Plätze entlang des Seitenstreifens der Landesstraße 30.

Hier wird außerdem gebaut. Der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) verlegt Breitbandkabel mitten in der Hochsaison. Auf der Facebook-Seite der OZ wurde dazu kontrovers diskutiert. „Könnte man im Herbst erledigen, wo keiner oder kaum noch jemand an den Strand geht“, sagte etwa Nutzerin Pauline Pauli Paulsen. Oder: „Jetzt, wo die Straßen vollgestopft sind, werden sinnlose Baustellen errichtet“, schrieb Annekathrin Winzker.

Zur Galerie Gearbeitet wird entlang der Schaabe zwar ganztägig, es kann aber zu halbseitigen Sperrungen der L 30 morgens bis 10 Uhr und abends nach 16 Uhr kommen.

Doch wie sieht es aktuell auf der L 30 aus, wenn Einheimische und Urlauber an den Strand fahren wollen, wenn gleichzeitig Autos dicht an dicht parken und außerdem noch die Straße durch Bauarbeiten verengt ist? Staut sich der Verkehr dort wie befürchtet? Sind die Autofahrer genervt, weil sie nicht von der Stelle kommen?

„Im Urlaub darf einen das nicht stören“

„Ganz im Gegenteil: Wir fahren immer gemütlich nach dem Frühstück zum Strand, und das weit nach 10 oder sogar 11 Uhr. Selbst dann, wenn wirklich gefühlt fast jedes Auto auf der Insel bewegt wirkt, sind die Straßen zwar voll, es bleibt aber entspannt“, sagt Henry Stiefel. Der Urlauber aus Berlin benötige für eine Fahrt zur Schaabe von Bergen aus nicht länger als 35 Minuten.

Chris, Rudi und Mary Herold aus dem Vogtland haben kein Problem mit Stau und Parkplatzsuche - auch nicht nach einer mehrstündigen Autofahrt. Quelle: Mathias Otto

Anders erging es Chris, Mary und Sohn Rudi Herold aus dem Vogtland, die schon mehrere Stunden im Auto saßen. Die Baustelle hatten sie zur Mittagszeit schnell passiert. „Wir sind ganz früh am Morgen losgefahren. Voll war es überall auf den Straßen. Uns ist nicht aufgefallen, dass es hier extremer ist“, sagt Mary Herold. „Außerdem gibt es nun mal Baustellen, auf denen auch im Sommer gearbeitet werden muss. Im Urlaub darf einen das nicht stören“, ergänzte ihr Mann.

Urlauber nutzen die Fähre

Magdalena und Marco Abels kommen aus Köln und verbringen mit ihren Kindern die freie Zeit in einem Hotel in Trent. Was in ihrem einwöchigen Urlaub fest eingeplant war: ein Ausflug zum Strand an die Schaabe. „Wir bekamen von anderen Gästen den Hinweis, die Wittower Fähre zu nutzen. Das war ein sehr guter Vorschlag. Zwei Minuten mussten wir auf die Fähre warten, wenige Minuten dauerte die Überfahrt. Ansonsten hatten wir freie Fahrt“, sagt der Urlauber.

Magdalena und Marco Abels aus Köln machen mit ihren Kindern in Trent Urlaub. Sie umgehen den Stau entlang der Schaabe und nutzen die Fähre. Quelle: Mathias Otto

Auch Hans und Silke Meißner aus Thüringen machen in diesen Tagen Urlaub auf Ummanz. Für den Badetag an der Schaabe ließen sie sich auch bequem von der Fähre chauffieren. „Es kostet zwar mehr, als wenn man außen rum fahren würde, dafür ist es entspannter. Und wir entdecken dadurch neue Ecken auf der Insel“, sagt er.

Ampel kam noch nicht zum Einsatz

Die Arbeiten, die am Montag begonnen haben, kommen indes gut voran, wie Zwar-Sprecher Reinhard Litty sagt. Von den 3500 Metern Gesamtlänge sind die Bohrungen auf einigen hundert Metern erledigt. Die gute Nachricht für Autofahrer: „Eine Baustellenampel brauchte noch nicht eingesetzt zu werden und soll es nach Möglichkeit auch nicht“, sagt er. Sie diene der Sicherheit, wenn die örtlichen Umstände, etwa Bäume, es nicht erlauben, ausschließlich im Bankettbereich zu bleiben.

Hans und Silke Meißner (v.l.) sowie Birgit und Thomas Rabe aus Thüringen sind mit der Wittower Fähre gefahren. Quelle: Mathias Otto

Die Wartezeit für Autofahrer soll so gering wie möglich gehalten werden. „Im Normalfall stehen im Bereich der Tagesstrecke, also maximal 200 Meter, nach Vorwarn- und Parkverbotsschildern Warnbaken am unmittelbaren Straßenrand, die den laufenden Verkehr nicht beeinträchtigen“, sagt der Sprecher.

35 Arbeitstage

Technik und Fahrzeuge stehen nur dann am Straßenrand oder auf der Straße, wenn sie direkt zum Einsatz kommen. „Im Baubereich agieren neben dem Bohrgerät Minibagger für die Kopflöcher, ein Lkw mit zum Bohren benötigtem Wasser, ein Traktor und ein Werkstattwagen. Soweit die Fahrzeuge nicht unmittelbar gebraucht werden, stehen sie auf den offiziellen Parkplätzen, die uns freundlicherweise dafür zur Verfügung gestellt wurden“, sagt der Sprecher.

Das Erdreich entlang der Schaabe ist sehr steinig. Deshalb wird planmäßig ein Spezialbohrgerät eingesetzt. Bei den schwierigen, steinreichen Bodenverhältnissen können deshalb Probleme nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere würden die Bohrköpfe einem hohen Verschleiß unterliegen und müssen nach ein paar Tagen ausgewechselt werden. Deshalb rechnet der Zwar mit rund 35 Arbeitstagen (montags bis freitags).

Von Mathias Otto