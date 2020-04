Bauarbeiten auf der L 30 Garz – Glewitzer Fähre

Garz/Stralsund

Das Straßenbauamt Stralsund plant die Sanierung des Asphaltoberbaus in Randbereichen der Fahrbahn auf der Landesstraße L 30, im Streckenabschnitt zwischen der Ortschaft Zudar und dem Abzweig der Kreisstraße RÜG 13. In dem Streckenabschnitt befinden sich insgesamt sieben7 Sanierungsbereiche.

Baukosten trägt das Land

Die Baumaßnahme beginnt am 4. Mai und erfolgt unter halbseitiger Sperrung der L 30. Die Geschwindigkeit wird im Baubereich auf 30 km/h reduziert. Die Maßnahme wird voraussichtlich am 27. Mai benedet sein. Mit der Umsetzung werden die bestehenden baulichen Mängel der Fahrbahn beseitigt. Die Arbeiten werden durch die Firma ASA Bau aus Greifswald durchgeführt. Die Kosten in Höhe von ca. 46 000 Euro trägt das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Von OZ