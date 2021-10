Bergen

Seit einer Woche wird die von langer Hand geplante Ringstraße saniert. Für den zweiten Bauabschnitt wird dafür der obere Teil in Richtung B 196 gesperrt. Das sorgte in der ersten Woche für Staus, besonders im Innenstadtbereich. Fachleute gehen davon aus, dass dies nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Ändert sich nichts, soll gegengesteuert werden.

Um den Verkehr aber schon von Beginn an weiträumig an der Baustelle vorbeizuführen, wurden unter der federführenden Firma Merkel Ingenieur Consult Schilder aufgestellt. Damit sollen beispielsweise die Autofahrer, die von Binz kommen, über den Kubbelkower Kreisel und Gingster Chaussee umgeleitet werden. In der Stadt sollen sich die einheimischen Autofahrer selbst einen Weg suchen. Sie wüssten am besten, über welche Schleichwege sie die Baustelle umgehen können, sagte der Planer im Frühjahr.

„Zustand, den keiner haben möchte“

Das klappt aber nur bedingt. Denn viele Autofahrer benutzen dieselbe Strecke in der Stadt und verstopfen damit Kreuzungen. Am schlimmsten sieht es zeitweise im Bereich Dammstraße, Bahnhofstraße und Marktstraße aus. Ein Großteil der Autos aus der Dammstraße kommend biegt dort links ab, denn über den Marktplatz und Raddasstraße können sie nicht fahren, hier ist eigens für diese Baustelle eine Einbahnregelung geschaffen worden.

Autofahrer sollen großflächig umgeleitet werden Quelle: Arno Zill

Zum Teil staut sich der Verkehr runter bis zur Schulstraße, in der Bahnhofsstraße bis zum Kaufmannshof Hermerschmidt. Für Autofahrer eine Qual, die es eilig haben oder nicht geduldig sind. „Ich habe es geahnt, dass es sich genau dort stauen wird. Wo sollen die Autofahrer auch sonst langfahren“, fragt der Bergener Benjamin Hoppen. Wenn zum Jahreswechsel wieder mehr Menschen unterwegs sein werden, oder ab Ostern kommenden Jahres, befürchtet er einen Verkehrsinfarkt. „Ich kann nur hoffen, dass sich diejenigen, die diese Baustelle geplant haben, etwas überlegen. Sonst haben wir bis Ende nächsten Jahres einen Zustand, den keiner haben möchte“, sagt er.

Bald zwei Baustellen vor der Ladentür

Auch Kathrin Parpat ist verärgert, sie ist mit ihrem Geschäft „Sport & fashion“ mittendrin und bekommt jeden Tag die Zustände vor ihrer Ladentür mit. „Die Lautstärke ist der Wahnsinn. Wir fangen schon an, unsere Türen zu schließen, weil wir uns teilweise nicht mehr unterhalten können“, sagt sie. Kunden berichten, dass sie außerdem kaum noch über die Straße kommen, wenn die Straße verstopft ist. „Es wird auch keine Rücksicht genommen. An Tempo 30 hält sich kaum ein Mensch“, sagt sie. Und dabei kommt noch eine zweite Baustelle hinzu. Denn in ihrer Straße soll Breitband verlegt werden. Wann es so weit sein soll, weiß sie noch nicht, wurde ihr noch nicht mitgeteilt. „Dann haben wir zwei Baustellen auf einmal. Das kann noch interessant werden.“

Marcel Röting fährt jeden Tag durch Bergen, glaubt aber, dass Autofahrer nur in den ersten Tagen damit Probleme haben, den richtigen Weg zu finden. „Noch fahren alle so, wie sie immer gefahren sind. Das verläuft sich mit der Zeit. Das muss sich erst noch einspielen, dann ist auch hoffentlich diese Kreuzung bald nicht mehr verstopft“, sagt der 26-Jährige. Aber wenn die Urlauber geballt nach Rügen fahren, muss eine Lösung her, ist auch er der Meinung. „Ab Juni/Juli muss ein Weg gefunden werden, die Urlauberströme aus der Stadt fernzuhalten. Ich glaube nicht, dass sich die Menschen an das Umleitungsangebot halten werden“, sagt er.

„Unser Planer hat sich, wie er es schon im Frühjahr ankündigte, den Verkehr in der Stadt zu unterschiedlichen Uhrzeiten angesehen, besonders diese Kreuzung. Es wird in Absprache mit der Verkehrsbehörde nachjustiert, in welcher Form auch immer“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). Eine Möglichkeit ist, den Verkehr über eine Ampelanlage zu steuern – ähnlich wie bei der Sperrung der Gingster Chaussee im Sommer. Anfangs sind Autofahrer an der Kreuzung Bahnwärterhaus nur schlecht auf die B 96 gekommen. Eine Ampelschaltung sorgte für Entlastung.

Bauamtsleiter Volker Paarmann ist sich sicher, dass sich auch die Situation an der Dammstraßen-Kreuzung verbessern wird, nachdem sich Autofahrer auch andere Straßen suchen, um ans Ziel zu kommen. Währenddessen wurden in der Ringstraße in den vergangenen Tagen vorbereitende Arbeiten durchgeführt. So haben Elektriker die Kabel für die Straßenlaternen, die in Reihe geschaltet waren, abgeklemmt und für die Baustelle angepasst. Außerdem wurde eine Zufahrt zum Parkplatz geschaffen, damit Anwohner dort ihre Autos abstellen können. Die Dammstraßen-Kreuzung ist davon aber nicht betroffen, sie soll weiterhin bis Mitte nächsten Jahres für den Verkehr frei bleiben. Erst dann wird der Kreisel gebaut. Am heutigen Dienstag beginnen die ersten sichtbaren Arbeiten, „die Behelfsstraße für den Busverkehr und Rettungsdienst wird gebaut“, sagt er.

Neuer Kreisverkehr entsteht

Der Höhepunkt in diesem Bauabschnitt wird ein neuer Kreisverkehr sein, der im Bereich Dammstraße/Stralsunder Chaussee gebaut wird. Allerdings laut Planer nicht in diesem Umfang wie beim ersten Bauabschnitt. Es wird eine überfahrbare Mittelinsel geben, damit das Abbiegen auch für große Fahrzeuge möglich ist.

Auf der Südseite entstehen fünf Parktaschen. Damit werde das unübersichtliche Parken in diesem Bereich aufgelöst. Die Radfahrer sollen wie zwischen Shell-Tankstelle und Graskammer-Kreisel zusammen mit Fußgängern auf dem Gehweg fahren können – soweit es jedenfalls die Straßenverhältnisse zulassen. Für die Sicherheit sollen zudem zwei Verkehrsinseln entstehen.

Von Mathias Otto