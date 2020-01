Stralsund

Achtung, Autofahrer! Am Freitag, 17. Januar, müssen Sie von 15 bis 19 Uhr auf der Strecke Stralsund, Richtenberger Chaussee - B 194 - Grimmen - Poggendorf - B 109 - Griebenow - B 105 Greifswald - B 105 Reinberg - Brandshagen - Stralsund mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Der Bauernverband Nordvorpommern hat eine Protestaktion mit etwa 50 Traktoren angekündigt.

Polizei : Konvoi kann nicht überholt werden

Die Polizei empfiehlt, den Bereich zu umfahren. Der Konvoi könne nicht überholt werden, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund am Mittwoch weiter informierte. An Knotenpunkten müssten sogar Vollsperrungen in Kauf genommen werden. Bei der An- und Abfahrt der Teilnehmer könne es im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Der Bauernprotest wird von der Polizei begleitet.

Lesen Sie auch: Bauern-Proteste: Polizei ermittelt gegen 80 Landwirte aus MV

Von OZ/dl