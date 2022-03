Sellin

Immer wieder bleiben Menschen stehen, um sich die Bilder am Bauzaun anzusehen. Diese visualisieren, wie das künftige Kurhaus Sellin einmal aussehen soll. Die Primus Immobilien AG baut hier in der ersten Reihe zum Meer nahe der berühmten Seebrücke 108 Ferienquartiere und Eigentumswohnungen mit einem 1000 Quadratmeter großen Wellnessbereich inklusive Pool, Behandlungsräumen und Saunen sowie einem 250 Quadratmeter großen Restaurant und drei Geschäften im Erdgeschoss. Doch seit Tagen herrscht absolute Stille an Rügens größtem Bauloch. Kein Bauarbeiter ist zu sehen. Einsam und verlassen steht ein Bagger an der riesigen Grube. Die Container der Bauleute sind verwaist. Ein Albtraum für jeden Bauherren: die Baufirma ist pleite.

Am 7. März Insolvenz beantragt

Laut dem Portal Insolvenzbekanntmachungen hat das Bauunternehmen Hochbau Falkowski aus Luckau in Brandenburg am 7. März Insolvenz beantragt. Wie soll es jetzt beim Bau der neuen Luxus-Ferienanlage in Sellin weitergehen?

So soll das neue Kurhaus in Sellin werden. Quelle: Primus Immobilien AG

„Wir gehen zurück auf Anfang, schreiben die Rohbauleistungen neu aus und gehen davon aus, dass wir kurzfristig ein leistungsfähiges Unternehmen gewinnen können“, erklärt Projektleiter Dirk Lauterbach. Dies sei nicht einfach, weil die Auftragsbücher der Firmen theoretisch alle voll seien. Vor vierzehn Tagen habe man die Reißleine gezogen, den Vertrag gekündigt und die Ausschreibung gestartet, weil sich die Insolvenz abzeichnete. „Wir haben das hinausgezögert, weil es ein renommiertes Unternehmen ist, mit dem wir seit sechs bis sieben Jahren zusammenarbeiten“, so Lauterbach. Hochbau Falkowski hat nach eigenen Angaben seit 2006 weit über 100 hochwertige Neubauprojekte erfolgreich realisiert.

Auswirkungen für Bauherren enorm

Die finanziellen Auswirkungen für den Bauherren mitten in der Bauphase seien enorm, aber noch nicht genau zu beziffern. Die Verträge mit der Rohbaufirma seien vor eineinhalb Jahren geschlossen worden zu Konditionen, die durch die inzwischen extrem gestiegenen Kosten überall nun nicht mehr zu halten seien. Die Firmenpleite werfe den Bauzeitenplan völlig über den Haufen. Die angepeilte Fertigstellung im dritten Quartal 2024 musste ad acta gelegt werden. Neuer Termin: März 2025.

Im Herbst letzten Jahres gab es bereits eine Zwangspause auf der Selliner Großbaustelle. Weil es Beschwerden wegen starker Erschütterungen gab, musste eine andere Technik für das Abtragen der alten Betonbodenplatte des zuvor abgerissenen Kurhauses gefunden werden. Dadurch war ein sechswöchiger Bauverzug entstanden. Damals war man noch zuversichtlich, dass dieser in der Phase der Rohbauarbeiten wieder aufgeholt werden könne.

Ende April geht es voraussichtlich am Bau weiter

Nach Angebotsauswertung und Verhandlungen in den nächsten Wochen werde die neue Rohbaufirma voraussichtlich Ende April/Anfang Mai am Kurhaus-Projekt weiterarbeiten, hofft der Projektleiter. Die alte Bodenplatte sei inzwischen weg, die Baugrube zu 90 Prozent ausgehoben. Nach Beginn der Rohbauarbeiten wurde das Kranfundament hergestellt. „Der Kranfuß steht und die erste Sauberkeitsschicht ist fertig“, so Dirk Lauterbach.

Der Container der Hochbaufirma steht noch an der Baustelle. Quelle: Gerit Herold

Von der Pleite der Baufirma ist auch ein weiteres Mega-Bauvorhaben von Primus in MV betroffen. Die Brandenburger Rohbaufirma wirkte auch beim Bau der Luxus-Ferienanlage Hotel „The Breeze“ in Ahlbeck auf Usedom mit und sei später als geplant fertig geworden. Die exklusive Strandresidenz in Toplage soll nach gut vierjähriger Bauzeit in diesem Sommer eröffnet werden.

Altes Kurhaus wurde 2020 abgerissen

Primus hatte vor fünf Jahren das 20 Jahre alte Travel Charme Kurhaus Sellin erworben, das ab Ende 2018 unter der Flagge von Vela Hotels segelte, einer 100-prozentigen Tochter der Primus, die auch künftiger Betreiber sein wird. Das Hotel am Hochufer wurde im November 2019 geschlossen und Anfang 2021 abgerissen.

Das neue Betreibermodell sieht vor, dass private Käufer die Hotelsuiten erwerben und sie an eine Hotelbetreibergesellschaft vermieten – in diesem Falle an die Vela Hotels AG. Als erstes Projekt auf Rügen hatte die Vela Hotels AG das ­Loev-Hotel in Binz übernommen. Im Kurhaus Sellin gehen von den insgesamt 108 Appartements 28 an Eigennutzer, die ihr Quartier nicht vermieten wollen, aber einen 24-Stunden-Hotel-Service nutzen können.

Von Gerit Herold