Baum der Wünsche: Wovon Bergener in der Corona-Zeit träumen

Bergen

Manchmal sind es kleine Dinge, die verändert werden sollen. Mal ist es die aktuelle Corona-Situation und wie sie die Menschen in Bergen verändert. Mal sind es praktische Dinge, die im Ort verändert werden können. Der Stadtentwicklungsverein Bergen hatte in den vergangenen Wochen mit seinem „Baum der Wünsche“ für Aufsehen gesorgt. Viele Leute hielten vor dem Kaufmannshof Hermerschmidt an, um ihre Anregungen, Kritiken und Ideen, die die Stadt betreffen, an den bunten überdimensionalen Schal zu hängen.

„Diese Aktion war ein großer Erfolg. Wir hatten mehr als 50 Einsendungen der unterschiedlichsten Art“, sagt Birgit Schröder vom Vereinsvorstand. Im Vordergrund des Vereins steht die enge Verbindung zu den Einwohnern. Mit ihnen werden nicht nur zusammen Feste geplant, sondern auch Projekte wie das Bergen-Portal. Alles, was seit der Corona-Zeit kaum noch möglich ist. „Es ist also viel mehr als ein ,Baum der Wünsche“, ergänzt die Vorsitzende Kristine Kasten. Mit dem Wünschebaum möchte der Verein einerseits in Erfahrung bringen, wie es den Einwohnern geht, und andererseits, welche kleinen und großen Anliegen sie haben.

Sitzbänke vor der Schule

Luna und Emil malten ein Bild, auf dem zwei Kinder mit Mundschutz zu sehen sind, zwischen ihnen steht ein Schild, auf dem das Coronavirus aufgemalt und durchgestrichen ist. Dazu viele zerrissene Herzen. Beide sind vermutlich Grundschüler aus Bergen und drückten damit aus, wie sie die aktuelle Situation wahrnehmen.

Christa Mock (Mitte) von der Nähgruppe Bergen überreichte einen Schal an die Mitglieder vom Stadtentwicklungsverein Kristine Kasten (v. l.), Birgit Schröder, Hans-Jürgen Jewko und Gesine Jahn. Quelle: Mathias Otto

Es gab auch viele anonyme Einsendungen, auf denen unter anderem ein Kinderfest mit allen Vereinen gewünscht wurde sowie mehr verkehrsberuhigte Straßen im Ort.

Aufmerksam sind die Jugendlichen der Klasse 10a der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ durch Bergen gegangen und haben bemerkt, dass viele Sitzbänke zu Jahresbeginn ausgetauscht wurden. Lisa-Sophie Schwarze aus dieser Klasse pinnte ein Schreiben an den Wünsche-Baum. Alle Klassen ihrer Schule würden sich schon lange Sitzbänke auf dem vorderen Schulhof wünschen, schrieb sie. Was mit den abmontierten Bänken passiert, wisse sie nicht. „Falls Sie dafür keine Verwendung mehr finden, wären wir überglücklich, wenn Sie uns diese schenken würden“, so die Schülerin.

Aktion wird wiederholt

Kita-Erzieher aus Bergen, die oft zu Beobachtungsgängen zum Ententeich in Rotensee gehen, haben den großen Wunsch, dass dieser ordentlich gesäubert und hergerichtet wird. Konkret wird auch Stadtvertreter Peter Wendekamm (Linke), der sich mit vielen kleinen Wünschen einen anderen Umgang mit der Natur wünscht, etwa ein Wachstum von naturnahen Sträuchern und Bäumen zuzulassen, um so mehr Lebensraum für Vögel und Insekten zu schaffen. Oder den Baumschnitt nur dort vorzunehmen, wo er wirklich zur Verkehrssicherung notwendig ist.

„Es ist interessant, wie vielfältig die Wünsche der Bergener sind. Und oft sind es Dinge, die ohne großen finanziellen Aufwand sogar umgesetzt werden können“, so Birgit Schröder. Kristine Kasten überreichte Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) und Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke) jeweils einen Karton mit Kopien dieser Anregungen. „Und es wird nicht die letzte Aktion dieser Art sein. Wir haben den Schal aufgehoben und werden diese Aktion wiederholen“, sagt sie.

Von Mathias Otto