Baumarkt leer, McDonald’s weg: Wie geht es weiter in Teschenhagen auf Rügen?

Teschenhagen

Das waren noch Zeiten, als Leute zum Einkaufen und Essen ins Gewerbegebiet nach Teschenhagen fuhren. Damals gab es noch einen Obi-Markt, der aber seine Türen im Jahr 2007 schließen musste. Zuletzt machte die Mc-Donald’s-Filiale im Dezember 2020 zu, die seit 1997 mit dem großen gelben „M“ an der Verbindungsstraße nach Bergen warb. Ansässige Firmen wie die Autohäuser profitierten von den Unternehmen. Wie geht es ihnen heute, nachdem der Publikumsverkehr stark nachgelassen hat? Welche Firmen sind noch geblieben?

Das Gewerbegebiet ruht, könnte man meinen, wenn man mit dem Auto über die neue B96 fährt und kurz vor Bergen den Blick nach rechts richtet. Eine leere große Halle, daneben die alte MC-Donald’s-Filiale, ein Autohaus und ein Küchenstudio. Vergilbte Schilder auf der Wiese weisen auf Angeltouren auf der Insel hin. Es macht nicht den Anschein, als wenn noch viele Gewerke hier ansässig sind.

„Kundschaft geht uns verloren“

Erschwerend hinzu kommt, dass seit dem Bau der Bundesstraße kein direkter Zugang zum Gewerbegebiet möglich ist. Wer Teschenhagen als Ziel hat, muss schon in Samtens auf die Landesstraße abbiegen oder – auch aktuell aufgrund der Baustelle – bis nach Bergen fahren und dort am Kreisel umdrehen. „Für uns ist nicht relevant, ob McDonalds schließen musste oder eine Bundesstraße ohne Abzweig gebaut wurde. Das Produkt, das wir anbieten, wird vom Kunden gesucht. Wir haben keine Laufkundschaft“, sagt Uwe Dittrich, Geschäftsführer von „Panorama-Küchen“.

Die Mc-Donald's-Filiale in Teschenhagen steht seit Dezember 2020 leer. Quelle: Mathias Otto

Anders sieht es hingegen im Mitsubishi-Auto-Salon Rügen von Inhaber Sven Ohl aus. Dass das Fast-Food-Restaurant vor knapp einem Jahr schließen musste, fällt nicht weiter ins Gewicht. „Wer sich einen Burger gekauft hat, ist nur selten zu uns rübergekommen“, sagt er. Anders sah es noch aus, als der Obi-Markt geöffnet hatte. „Diese Verbindung hatte gepasst. Die Fahrt zum Baumarkt haben einige Leute mit einem Besuch im Autohaus verbunden“, sagt er. Bedauerlich findet er, dass die Landesstraße aus Richtung Samtens gesperrt ist, sodass Autofahrer über Bergen nach Teschenhagen fahren müssen. „Diesen Umweg möchte man nicht zwangsläufig in Kauf nehmen. Das ist die Kundschaft, die uns dadurch verloren geht.“

Anfragen gab es zur Genüge

Bürgermeister Manfred Keller bedauert, dass die besten Objekte leer stehen. Etwa die große Halle, die damals von einem Immobilienmanagement für Marktkauf gebaut wurde. Marktkauf zog damals nicht ein und verpachtete das Haus an Obi. Seit fast 15 Jahren steht das Objekt nun leer. Die Schranke zum Parkplatz ist geschlossen. „Ich kritisiere an dieser Stelle das Baurecht, denn Anfragen zum Objekt gab es zur Genüge. Das Baurecht hat vieles zu Fall gebracht, deshalb hat sich hier auch nichts entwickelt“, sagt er. Vor Jahren hatte der Rest- und Sonderpostenmarkt (Repo) Interesse angemeldet. Der B-Plan hätte damals geändert werden sollen, ebenso das Sortiment. „Der Markt hätte sich so anpassen müssen, dass es gar nicht mehr zum Konzept gepasst hätte. Ein Vertrag kam nie zustande“, so Manfred Keller.

In diesem Gebäude war bis 2007 Obi angesiedelt. Quelle: Mathias Otto

Ein Grund, warum das Gebäude auch heute noch leer steht, könnte sein, dass Teschenhagen damals nicht mit einer Abfahrt bedacht wurde, als die Planungen für die neue B96 liefen. „Ich habe damals auch Vorschläge eingereicht. Etwa, den Kreisel nicht in Bergen, sondern bei uns zu bauen. Das wurde bloß leider abgelehnt“, sagt er.

Direkt neben der alten Obi-Halle steht ein Flachbau in verschiedenen Brauntönen. Nur noch das Schild „Autoschalter“ erinnert daran, dass hier ein McDonald’s-Restaurant Burger und Pommes verkaufte. Seit dem Auszug ist hier nichts passiert. Dieses Gebäude könne aber einfacher als der Obi-Markt vermarktet werden. „Wenn sich jemand mit einem Gastronomiebetrieb ansiedeln möchte, gibt es in Sachen Baurecht keinen Grund zur Ablehnung. Anders würde es sich verhalten, wenn es hier um eine andere Nutzung, etwa für ein Möbelhaus, gehen würde“, sagt er.

Mit Interessenten in Verhandlungen

Bei den beiden Objekten scheint Schwung in die Sache zu kommen. „Das Gebäude steht aktuell zum Verkauf und wir befinden uns mit potenziellen Interessenten in Verhandlungen“, sagt eine Sprecherin von McDonald’s Deutschland, ohne dabei näher ins Detail gehen zu wollen.

Manfred Keller, Bürgermeister in Sehlen. Quelle: Trettin Maik

Das Gebäude vom ehemaligen Obi-Markt gehört Armin Bickel. Hier wurde vor Jahren ein „Weltenkonstruktorium“ vorbereitet, eine Art Miniaturausstellung, die historische Ereignisse, Bauwerke, Szenen historischer Schlachten sowie maritime Spektakel in Dioramen und bis zu 100 000 Miniaturen präsentieren sollte. Diese Idee scheiterte aus finanziellen Gründen. Was wird aus dem Gebäude? Zumindest tut sich etwas, wie der Eigentümer der Immobilie sagt: „Ende April wird eine Entscheidung getroffen. Noch ist nichts spruchreif.“

„Wäre Aufwertung für das Gebiet“

Wenn es nach Sven Ohl geht, könnte dort wieder ein Verbraucher- oder Baumarkt etabliert werden. „Das wäre großartig für uns. So ein Markt lockt viele Leute an, das wäre eine Aufwertung für das Gewerbegebiet.“ Das sieht auch der Bürgermeister der Gemeinde so, der dem Gewerbegebiet eine gute Chance für die Zukunft gibt. Nur auf dem ersten Blick werde aktuell der Eindruck erweckt, dass das Gewerbegebiet tot und uninteressant für Firmen sei. „Rein flächenmäßig ist das Gebiet ausgereizt. Hier gibt es nur ein paar Objekte, die noch frei sind.“

Als bestes Beispiel nennt er die Halle, in der früher die Firma Stöver Frischdienst angesiedelt war. „Kaum war sie ausgezogen, zog auch schon der Nordische Gastroservice ein. Und jetzt, nachdem auch sie raus sind, wurde mit einem Automobilclub sofort ein Nachfolger gefunden“, sagt er.

Von Mathias Otto