Dank des feuchten Küstenklimas wäre die Insel Rügen bisher von den schlimmsten Auswirkungen des Baumsterbens verschont geblieben, meint Cornell Kuithan. Der Mitarbeiter des Forstamts der Insel hat dennoch keine guten Nachrichten für die Zukunft Rügener Wälder. Schuld seien der Klimawandel und die zu unentschlossene Reaktion der Politik darauf.

Vor dem Hintergrund der bis dato beschlossenen Maßnahmen sähe der Weltklimarat die zu erwartende Erwärmung deutlich über den im Pariser Abkommen beschlossenen Zielen. Die Erwärmung führe zu extremen Wetterlagen, wie trockenen Sommern und Stürmen.

Buchensterben beginnt auch auf Rügen

Nach den letzten trockenen Jahren wären auch auf Naturerbe-Flächen in Mecklenburg-Vorpommern größere Dürreschäden aufgetreten, von denen nicht nur Nadel- ,sondern auch Laubbäume betroffen seien, weiß auch die Deutsche Bundesstiftung Umweltschutz ( DBU). Allein in Prora wären auf rund sechs Prozent der Fläche Bäume abgestorben oder würden noch absterben. Abertausende Festmeter Schadholz würden sich entlang der Straßen im Land stapeln.

„Viele Buchen sind in Mitteldeutschland bereits in Größenordnungen gestorben und bieten auch hier bereits jetzt einen Anblick wie sonst erst im Herbst“, sagt Kuithan. „Dem Waldzustandsbericht des Landes zufolge seien nur noch knapp zehn Prozent aller Buchenbestände gesund und das Buchensterben beginnt nun auch auf Rügen.“ Fichten werde es in fünf Jahren auf Rügen gar nicht mehr geben.

Grundwasserspeicher war noch nie so leer

„Es sterben nicht mehr nur einzelne Baumarten an bestimmten Schädlingen, sondern der gesamte heimische Baumbestand ist durch den Klimawandel bedroht“, sagt Kuithan und zeigt auf eine 120 Jahre alte Buche. „Die ist vor sechs Wochen noch vital gewesen und nun sehen wir beim Sterben zu.“ Auf den wenigen Flächen der Insel habe es der Wald zudem nicht leicht. „Waldstandorte sind solche Standorte, an denen sich keine Landwirtschaft lohnt, wie steinige Flächen oder Hänge.“ Zudem sei der Grundwasserspeicher noch nie so leer gewesen wie heute.

Rugard erhält Klimaschutzkonzept

Die Stadt Bergen habe auf die neuen Herausforderungen reagiert und das Forstamt Rügen damit beauftragt, ein Klimaschutzkonzept für den Stadtwald zu erstellen. Das Forstamt hatte die Bewirtschaftung des Stadtwaldes übernommen, nachdem ein privater Anbieter zuletzt Schäden auf mehr als 5000 Quadratmetern Waldboden angerichtet hatte. Ziel des Konzepts mit dem Titel „Klima-, Bürger- und Tourismuswald“ soll sein, die Erholungsfunktionen des Waldes auch für zukünftige Generationen zu erhalten.

Zunächst gelte es dabei, den Ist-Zustand des städtischen Waldes festzustellen, um sodann zukunftsfähige Maßnahmen „unter Beachtung neuer regionaler Klimamodelle“ zu erarbeiten. Der Stadtwald solle künftig „nach historischen und ökologisch wertvollen Vorbildern, teilweise als Nieder- und Mittelwald bewirtschaftet werden, wie es auch das Bundesamt für den Naturschutz in seinem Bericht zur Lage der Natur vorschlage.

Widerstandsfähige Arten ziehen nach Rügen

Statt einer Monokultur sollen künftig alte und junge Bäume diverser Arten nebeneinander stehen. An einigen Flächen wiederum wollen die Förster bestimmte Arten zugunsten anderer entfernen, „um den Rugard biodiverser und attraktiver für Tiere zu gestalten“. Beispielsweise an einer hundert Jahre alten Streuobstwiese, die ökologisch wertvoller sei als die sie umgebenden Bäume.

Um einen „Freistellungsschock“ zu vermeiden, wurden 20 Ahorne nicht gefällt, sondern „geringelt“. Bei dem Verfahren wird ein Teil der Rinde abgeschält, was den Baum langsam absterben lässt. „So unterstützen wir die Revitalisierung der Obstgehölze und produzieren zugleich stehendes Totholz, welches wiederum Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren bildet“, erklärt Kuithan.

Stadtwald soll mit klimatoleranten Baumarten aufgeforstet werden

Seine Institution möchte den Stadtwald mit klimatoleranten Baumarten aufforsten. „Alte Zerreichen halten sich zum Beispiel auf dem Rugard gut.“ Orientalische Buchen und aus Nordamerika stammende Robinien und Roteichen kämen ebenso infrage wie Schwarznuss und Schwarzpappel. Im Herbst soll zudem eine große Aufforstungsmaßnahme im Stadthof beginnen, wo ein Ökokonto für die Stadt Bergen entwickelt werden soll. Dort werden auf knapp anderthalb Hektar Esskastanien gepflanzt, die einst die Römer mitbrachten.

„Außerdem wollen wir geschlagenes Holz nicht mehr mit schwerem Gerät, sondern verstärkt mit Pferden aus dem Wald holen und beispielsweise an Tischler und Zimmerer der Region vermarkten. Das Klimaschutzkonzept soll im Rahmen einer Bürgerbeteiligung diskutiert und ab dem Frühjahr kommenden Jahres umgesetzt werden.

Von Uwe Driest