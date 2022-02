Mönchgut

Seit Dienstag werden im Küstenwald zwischen Lobbe und Thiessow sowie an der Promenade und am Weststrand in Thiessow Holzeinschlagsarbeiten vorgenommen. Die ersten Bäume am Radweg und an der Promenade in Thiessow sind bereits gefällt worden. Am Mittwoch war der Harvester in einem Wäldchen am Thiessower Weststrand im Einsatz, um Bäume zu entnehmen.

Die Fällungen werden noch die nächsten zwei Wochen weitergehen, kündigt Revierförster Raik Gröning an. Am Mittwoch markierte er weitere zu entnehmende Bäume am Radweg zwischen Lobbe und Thiessow. Auch an der Landesstraße 292 ein paar Meter weiter werden Bäume gefällt.

Massive Probleme mit der Verkehrssicherheit

„Aufgrund der ungepflegten Kiefernbestände bestehen massive Probleme mit der Verkehrssicherheit an der Straße, dem Radweg und auch den Strandzugängen“, erklärt Franziska Gustävel, Tourismusmanagerin der Gemeinde Mönchgut. Das Aussehen des Küstenwaldes sei seit Jahren ein bekanntes Problem. Nachdem im vergangenen Jahr eine kurzfristige Verkehrssicherungsmaßnahme im Rahmen des Holzeinschlags entlang der Straße und des Radweges durchgeführt worden sei, nehme das Forstamt in Abstimmung mit dem Biosphärenreservat nun umfangreichere Arbeiten vor.

Gefällter Baum an der Thiessower Promenade Quelle: Gerit Herold

Dass die Arbeiten aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht notwendig seien, bestätigt der Revierförster. „Es ist stellenweise kreuzgefährlich.“ Entnommen werden vor allem kleine und kranke Bäume, so Gröning. „Der Großteil ist tot.“ Vereinzelt würden aber größere Exemplare der Säge zum Opfer fallen – wie beispielsweise an der Promenade.

Trockenheit der letzten drei Jahre zugesetzt

Bei den Bäumen im Küstenwald handelt es sich um Kiefern, Birken und Ahorne. Die Bäume sind zehn bis 80 und 100 Jahre alt. Vor allem die Trockenheit der letzten drei Jahre hätte ihnen enorm zugesetzt. Ein weiterer Faktor sei aber wohl auch die starke touristische Nutzung in diesem Gebiet. Rund zehn bis 20 Prozent des Küstenwaldbestandes müssen entnommen werden, so Gröning.

Und wird der Küstenwald hinterher wieder aufgeforstet? „Man muss erst einmal die natürliche Reaktion des Waldes abwarten und schauen, was die Natur von alleine machen kann, so Gröning. Eine Pflanzung sei sekundär, aber wahrscheinlich nötig wegen der starken Frequentierung durch Menschen. Ein Teil der gefällten Bäume wird vor Ort liegen bleiben – unter Berücksichtigung der Optik. Sie sollen die Grundlage bilden für Neues und eine Humusschicht bilden. „Die gibt es nicht. Die Bäume stehen dort seit 100 Jahren auf Sand und könnten in 500 Jahren dann auf richtigem Waldboden stehen“, so Gröning.

Nach den zwei Wochen für den Holzeinschlag werde es noch ungefähr drei bis vier Wochen dauern, bis die Holzrückearbeiten abgeschlossen sind. „Ostern ist alles sauber“, so Gröning. Geld verdienen werde man mit dem Holz nicht, versichert der Revierförster. „Wir machen eher Minus.“ Die wirtschaftliche Verwertung des Holzes sei gering. „Nur was verwertbar ist, holen wir raus“, so Gröning. Zu gegebener Zeit soll informiert werden, wann und wo Brennholzinteressenten sich melden oder das Holz abholen können.

Verkehr nur so gering wie möglich beeinträchtigen

Die Forstarbeiter werden sich von Thiessow nach Lobbe durcharbeiten. Dabei wird der beliebte, rund fünf Kilometer lange Radweg – einer der am meisten befahrensten in Deutschland – nicht komplett, sondern immer nur abschnittsweise gesperrt werden. So müssen Fahrradfahrer kurze Stücke über die Straße ausweichen. Für die Arbeiten entlang der Straße werden ebenfalls keine Vollsperrungen vorgenommen, damit der Verkehr nur so gering wie möglich beeinträchtigt wird.

Von Gerit Herold