Baumpflege abgeschlossen: Allee zwischen Vilmnitz und Freetz erstrahlt in neuem Glanz

Vilmnitz

Ranger des Biosphärenreservates Südost-Rügen haben in den vergangenen Tagen die Pflege der Allee zwischen Vilmnitz und Freetz abgeschlossen. Ende der 1990er Jahre wurden hier in einem Kooperationsprojekt des Biosphärenreservates mit der Stadt Putbus und dem Landwirtschaftlichen Betrieb GmbH Lauterbach und Co. KG fast 100 junge Lindenbäume gepflanzt, die sich inzwischen zu einer stattlichen Allee entwickelt haben.

„Bei den aktuellen Pflegemaßnahmen ging es vorrangig darum, unter Berücksichtigung der arttypischen Wuchsform der Linden, Fehlentwicklungen vorzubeugen und so zur Entwicklung einer gesunden und artgerechten Krone beizutragen“, teilt das Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen mit.

Anzeige

Seit 30 Jahren aktiv für den Schutz der Alleen

Und weiter: „Aufgrund ihrer speziellen Ausbildung und fortlaufenden Weiterbildungen sind die Ranger des Biosphärenreservates in der Lage, Baumpflegearbeiten professionell und ohne Schädigung der jungen Bäume durchzuführen.“ Die aktuellen Pflegemaßnahmen wurden in Amtshilfe für die Stadt Putbus durchgeführt und durch den Landwirtschaftlichen Betrieb unterstützt. „Alleen sind bedeutende Elemente unserer Kulturlandschaft und wichtige Nahrungs- und Lebensräume für spezielle Tier- und Pflanzenarten.“

Weitere OZ+ Artikel

Das Biosphärenreservat Südost-Rügen engagiert sich seit seiner Gründung vor 30 Jahren aktiv für den Schutz, die Erhaltung und die Entwicklung der Alleen Rügens.

Lesen Sie auch hier

Von OZ