Bevor die alte B 96 zur Landesstraße heruntergestuft werde, „lassen wir sie mit Bundesmitteln noch einmal richtig schick machen“, hatte Landesverkehrsminister Christian Pegel ( SPD) bei der Eröffnung der neuen Bundesstraße versprochen. Inzwischen wurde die Straße zur L 296 und die Arbeiten laufen. Seit Juni wird bereits an der Brücke über den Sehrower Bach gebaggert und gefräst, hebt ein großer Kran Bauteile von hier nach dort. Dafür ist die Straße seit Monaten voll gesperrt. Das Ende ist noch nicht in Sicht.

Bis dahin sollen nun zusätzliche Straßenbaumaßnahmen an der ehemaligen Bundesstraße beginnen. Das Straßenbauamt Stralsund plant, in der Zeit vom 12. Oktober bis zum Monatsende eine Deckenerneuerung im Abschnitt zwischen dem Abzweig Teschenhagen bis zum Kreisverkehr Kubbelkow durchzuführen. „Es ist beabsichtigt, nach erfolgten Fräsarbeiten im Bereich des Knotens Teschenhagen die Deck- und Binderschicht und im weiteren Streckenverlauf nur die Deckschicht unter Vollsperrung zu erneuern“, teilt die Behörde mit.

Bis zum 21. Oktober laufen die Arbeiten unter Vollsperrung. Dabei sei der Rechtsabbieger aus Richtung Stönkvitz kommend zum Gewerbegebiet Teschenhagen und in Richtung Sehlen (L 291) wechselseitig befahrbar. Für die Vollsperrung erfolgt die Einrichtung einer Umleitungsstrecke ab Samtens über die L 30 und die L 29 Richtung Garz, Putbus und die L 301 nach Bergen und umgekehrt. Die Baukosten in Höhe von 190 000 Euro trägt ebenfalls der Bund.

Amt handelte nicht trotz Zusage

Sven Ohl trägt es mit Fassung. „Nachdem ich das Schreiben vom Straßenbauamt bekam, habe ich meine Kunden darüber informiert, wie sie zu mir kommen können. Wenn jetzt zum Beispiel ein Reifenwechsel ansteht, wissen die Leute, dass wir über Tilzow und Sehlen erreichbar sind“, sagt der Betreiber des Auto-Salon Rügen in Teschenhagen.

Das Landhotel in Stönkvitz wird gewissermaßen von Baustellen umzingelt. Weil aber immerhin der Abschnitt zwischen Teschenhagen und Stönkvitz frei befahrbar bleibt, ist auch das Hotel – wenn auch über weiträumige Umleitung – noch erreichbar. Allerdings hat Eigentümer Uwe Glaubitz schon erlebt, dass Kunden sich nicht trauen, in den nur für Anlieger freigegebenen Abschnitt einzufahren. „Nicht jeder Gast weiß genau, was ein Anlieger ist. Wir haben deswegen das Amt in Samtens gebeten, ein weiteres Schild aufzustellen, das Gästen eindeutig signalisiert, dass sie zu uns fahren dürfen“, sagt Glaubitz.

Das habe das Amt zwar auch zugesagt, geschehen sei aber bis heute nichts. Zudem habe sich die angekündigte Bauzeit mit jeder weiteren Information wundersam verlängert. Erst hieß es, die Vollsperrung solle sechs Tage dauern und dann sei eine Mail gekommen, welche die Sperrung bis zum 23. Oktober ankündigte. Nun also dauern die Arbeiten bis zum Monatsende.

Arbeiten könnten bis April 2021 dauern

Im Betrieb des öffentlichen Nahverkehrsunternehmens ändert sich durch die Baustellen hingegen nichts. „Die Sperrung hat keine Auswirkungen auf die VVR, da wir immer über Kubbelkow nach Sehlen beziehungsweise über die neue Straße nach Samtens fahren müssen“, so Sprecher Michael Lang.

Die Arbeiten an der Brücke über den Sehrower Bach bei Stönkvitz begannen Mitte Juni. Seither ist die Landesstraße 296 (alte B 96) zwischen Zirkow-Hof und Stönkvitz voll gesperrt. Die Zufahrten Zirkow-Hof und Stönkvitz blieben aber weiter geöffnet. Das alte Bauwerk, das auf der L 296 über den Sehrower Bach führt, ist marode. „Diese Brücke wurde im Jahre 1968 errichtet und befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Deshalb muss das Bauwerk dringend erneuert werden“, begründete Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes Stralsund, seinerzeit den Neubau, der das desolate Bauwerk ersetzen soll.

Der Verkehr wird über die danebenliegende neue Bundesstraße B 96n umgeleitet. Ausgenommen sind Fahrzeuge, die bauartbedingt langsamer als 60 km/h fahren. Sie werden über die Landesstraße L 30 und die Kreisstraße RÜG 11 von Samtens über Güttin bis Teschenhagen umgeleitet. Zunächst war von einem Ende der Bauarbeiten Anfang Februar kommenden Jahres die Rede gewesen. Er habe allerdings inzwischen schon von einem Termin Ende April gehört, so Sven Ohl.

