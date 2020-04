Baustellen-Toilette auf Rügen „gesprengt“

Mukran

Straßenbauer bei Mukran auf der Insel Rügen haben ihre liebe Not mit der Notdurft: Eine für sie aufgestellte Miettoilette wurde durch Vandalismus zerstört. Das mobile WC ist nicht mehr nutzbar.

Mitarbeiter einer Baustelle informierten die Polizei am Mittwoch über den Vandalismus. Am Telefon wurde den Beamten mitgeteilt, dass eine an der Ampelkreuzung B 96b/B 96 in Richtung Mukran aufgestellte Miettoilette stark beschädigt worden ist. Nach Angaben des Hinweisgebers möglicherweise sogar „gesprengt“ worden sei, teilt die Polizei mit.

Schaden von bis zu 1000 Euro entstanden

Nach bisherigen Erkenntnissen haben ein oder mehrere bisher unbekannte Täter ihre Zerstörungswut von Dienstag zu Mittwoch an der mobilen Toilette ausgelassen. Das transportable WC mit Waschbecken wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr genutzt werden kann. Der Schaden wird auf mehrere hundert bis 1000 Euro geschätzt. Die Toilette war erst kurz zuvor für die Bauarbeiter, die derzeit dort für die Straßenbauarbeiten zuständig sind, geliefert worden.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei in Sassnitz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zur Aufklärung geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/3070 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.Lesen Sie auch: Straße in Altefähr auf Rügen abgesackt

Von Udo Burwitz