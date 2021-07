Einwohner und Gäste brauchen ab Montag im Norden Rügens viel Geduld. In Sassnitz werden zwei Bahnübergänge wegen Bauarbeiten nacheinander voll gesperrt – und zwar für Monate. Autofahrer müssen Umleitungen fahren, Bahnpassagiere in Busse steigen.

Der Bahnübergang an der Merkelstraße in Sassnitz bleibt monatelang geschlossen. Am Übergang, an den Gleisen und der Technik werden Umbauten vorgenommen, praktisch bleibt kein Stein auf dem anderen. Dafür gibt es mitten in der Saison Schienenersatzverkehr. Quelle: Maik Trettin