Geduld zu haben zahlt sich am Ende aus: Das durfte Tony Oelsch, Organisator des 23. Thiessower Oststrandpokals, erfreut feststellen. Während die meisten anderen Beachvolleyballturniere in diesem Sommer abgesagt wurden, konnten Urlauber und Einheimische durch den Sand von Thiessow hechten. „Wir haben einfach bis zum Schluss gewartet und gehofft. Jetzt ist es am Ende so gekommen, dass wir das Turnier fast ganz normal durchführen konnten“, freute sich Oelsch.

Das eine Woche zuvor geplante Turnier in Sellin, das ebenfalls von Oelsch organisiert wird, hatte er hingegen frühzeitig abgesagt. Geholfen haben der Kurverwaltung Mönchgut, die als Ausrichter fungiert, dabei die Sponsoren, die trotz der Unsicherheit dabei geblieben sind. „Ein großer Dank an die Molkerei Rügener Inselfrische, das Strandcafe Thiessow und die Kiteschule Proboarding für die Unterstützung“, sagt Jenny Lenz von der Kurverwaltung.

Drei Spieler pro Seite

Das Spaßturnier auf der Halbinsel Mönchgut besticht Jahr für Jahr durch sein besonderes Spielsystem. Denn während Männer und Frauen sonst im Zwei-gegen-Zwei die Bälle über das Netz schmettern, wird beim Oststrandpokal mit drei Beachern pro Seite gespielt, wobei bei jedem Team mindestens eine Frau auf dem Feld stehen muss.

„Wir veranstalten das Turnier für die Touristen, die bei uns zu Gast sind. Dazu kommen auch immer mehr Einheimische, die Spaß an der Turnierform haben“, erklärt Oelsch den Gedanken. Jenny Lenz fügt an: „Das familiäre Ambiente sorgt dafür, dass einige Touristen schon seit Jahren immer wieder dabei sind.“

Pokal bleibt auf der Insel

Den Siegerpokal von der Insel entführen konnten die Gäste aber nicht. Das Team „Alle Mannschaften zur Turnierleitung“ mit Sarah Witte, Toni Schneider und Robert Röhrich war nicht zu stoppen. Auf Platz zwei landete der Titelträger aus dem Jahr 2018. Das Team „Buggedibug“ mit Franzi Schewe, Roman Kalchenko und Robert Müller verdrängte die Göhren Bulldogs auf Platz drei.

Den undankbaren vierten Platz holte sich Organisator Tony Oelsch mit Eva Naulin und Max Diwisch. Im Vorjahr stand das Trio unter dem Namen „Team Sellin“ noch ganz oben auf dem Treppchen. Für schlechte Laune sorgte das bei Tony Oelsch aber nicht: „Wir freuen uns einfach, dass alles so gut geklappt hat und auch das Wetter mitgespielt hat. Da freuen wir uns alle schon auf nächstes Jahr.“

