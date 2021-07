Strandsportler kehren mit ihren Traditionsturnieren zurück auf die Insel Rügen. Es sind zwei Beachvolleyballturniere in Sellin und Thiessow geplant. Bei beiden Turnieren sind noch Plätze frei.

