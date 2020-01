Behörden-Ärger: Putbusser Hobby-Stadtführer soll plötzlich Abgabe zahlen

Putbus

Mit Zylinder auf dem Kopf und Stock in der Hand: So kennen Leute seit Jahren in Bergen und Putbus den Kürschnermeister Uwe Hinz. In seinen historischen Führungen bringt der 71-Jährige den Gästen die Geschichte der Orte und auch der Insel näher. Doch ein Schreiben im September brachte ihn zur Verwunderung. Er soll zum ersten Mal für seine Dienste in Putbus jährlich eine Fremdenverkehrsabgabe zahlen.

Der Bergener war irritiert, als er im September einen Brief der Kurverwaltung aus seinem Briefkasten holte. „In dem Schreiben stand, dass ich für den Abgabenbescheid für das vergangene Jahr 75 Euro zahlen muss“, erinnert er sich. Fett gedruckt dahinter die Bankverbindung sowie die Aufforderung, das Geld innerhalb von 30 Tagen zu zahlen.

„Ich biete diese Führungen schon mehrere Jahre an, habe es damals mit der Kurverwaltung so arrangiert“, sagt er. „Historische Spaziergänge durch die ehemalige Residenz Putbus und Park“, nennt er sie und tritt als „Magister Historicus“ in der Garderobe um 1848 auf. Bisher sei es ein friedvoller und vernünftiger Umgang miteinander gewesen. Deshalb versteht er nicht, warum ihn ohne Vorwarnung ein solches Schreiben erreicht.

Viel Zeit und Geld investiert

„Laut Satzung werde ich als Reiseleiter, Reiseveranstalter oder Wanderführer gezählt, was schließlich zur Erhebung dieser Abgabe führte. Dabei handel ich bei meinen angebotenen Führungen als eigenständiger Mensch, ich bin nirgendwo beschäftigt“, sagt er. Bezeichnungen wie diese würden für ihn gar nicht zutreffen. Er organisiert die Führungen, die in Bergen und Putbus zwischen Juni und September regelmäßig angeboten werden, selbst. Unterstützung bekommt er von Internetportalen, wie „Rügen aktuell“, die seine Führungen in den Veranstaltungskalender aufnehmen.

Uwe Hinz investiere viel Zeit und auch Geld, um sich für seine Einsätze vorzubereiten. „Da ist zum einen die historische Kleidung, die angeschafft werden muss. Außerdem muss ich mich auch selbstständig weiterbilden, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Das heißt, ich kaufe mir Literatur“, berichtet der 71-Jährige. Hinzu kommen die Benzinkosten, wenn er zwischen Putbus und Bergen pendelt. Es gab sogar Tage, wie er berichtet, an denen er nur Sprit verfahren hatte und unverrichteter Dinge zurückgefahren ist, weil kein Gast an seiner Führung teilnehmen wollte.

Satzung trat 2014 in Kraft

40 bis 50 Menschen führt er im Schnitt pro Saison durch Putbus. Für die Arbeit, die er macht, bekomme er einen Obolus. Reich werde ich damit nicht, sagt er. „Angenommen, jede Stadt und jede Gemeinde auf der Insel, in der ich Führungen anbiete, würde eine ähnliche hohe Fremdenverkehrsabgabe verlangen. Dann müsste ich alleine dafür pro Jahr Hunderte von Euro bezahlen.“

In einem zweiseitigen Schreiben widersprach er im Oktober der Zahlungsaufforderung der Kurverwaltung. Die Antwort erreichte Uwe Hinz Mitte Dezember, mit dem Hinweis, dass sein Widerspruch zurückgewiesen wird. Die Kurverwaltung beruft sich dabei auf einen Beschluss der Stadtvertretung. Die Satzung über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe ist am 1. Dezember 2014 in Kraft getreten.

„Wir wollen niemanden verärgern“

Warum Uwe Hinz erst seit dem Jahr 2019 diese Abgabe zahlen muss, kann sich Kurdirektorin Birgit Lahann auch nicht erklären, er sei vermutlich die anderen Jahre durchs Raster gefallen. „Wir wollen niemanden verärgern, wir handeln nur nach den vorgegebenen Richtlinien“, sagt sie. Niemand würde sich über eine Fremdenverkehrsabgabe freuen, „aber es ist eine Satzung verabschiedet worden, die sagt, dass derjenige, der in irgendeiner Form vom Fremdenverkehr profitieren kann, dieser Satzung unterliegt“. Von der Abgabe befreit sind laut Satzung nur Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Stiftungen, Anstalten, Einrichtungen und Unternehmen, die ausschließlich gemeinnützigen Zwecken dienen und als gemeinnützig anerkannt sind.

Wie es für ihn als Stadtführer in Putbus weitergehen soll, weiß Uwe Hinz noch nicht. Er wartet aktuell noch auf ein Schreiben der Bürgermeisterin. „Mein Anspruch ist es, Menschen die Schönheit der Städte und Gemeinden sowie die Historie unserer Region näherzubringen und die Verweildauer der Gäste zu erhöhen“, sagt er und hofft, dass die Kurverwaltung diese Gebührenentscheidung noch einmal überdenkt.

Von Mathias Otto