Behördennummer 115 wird in Vorpommern-Rügen immer beliebter

Stralsund

Genau 18 542 Anrufe sind 2019 über die Behördenrufnummer 115 von den Mitarbeitenden des Servicecenters Vorpommern-Rügen beantwortet worden. Das teilt der Landkreis auf seiner Internetseite mit. Die Nummer 115 (ohne Vorwahl) ist seit 2011 in vielen Regionen Deutschlands geschaltet und gilt als erste Anlaufstelle für Bürgerfragen aller Art an die kommunale Verwaltung, etwa was die Zusendung eines Antrages zum Unterhaltsvorschuss, die Vereinbarung eines Termins für den Besuch im Bürgerservice oder die Reservierung eines Wunschkennzeichens angeht.

„Fragen aus dem Bereich des Jugendamtes und der Zulassungsbehörde werden besonders häufig gestellt“, heißt es seitens des Landkreises. Des Weiteren beraten Sie die Mitarbeitenden des Servicecenters zu verschiedenen Lebenslagen wie Umzug, Gesundheitszeugnis oder Fragen zum Thema Familienzuwachs.

Behördennummer 115: Immer mehr Partner aus Vorpommern

Die Behördenrufnummer ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr erreichbar. Zurzeit gehören circa 500 Kommunen, 13 Landes- und die gesamte Bundesverwaltung zum 115-Verbund. Das Servicecenter Vorpommern-Rügen ist eins von 53 in Deutschland.

In den vergangenen fünf Jahren haben sich einige Kooperationspartner angeschlossen. Dazu gehören die Hansestadt Stralsund, die Städte Sassnitz und Putbus, die Ämter Barth, Bergen auf Rügen, Fischland-Darß, Mönchgut-Granitz, Niepars, Recknitz-Trebetal, Ribnitz-Damgarten und West-Rügen sowie die Gemeinden Ostseebad Binz und Ostseeheilbad Zingst.

Von OZ