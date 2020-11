Bei 10 Grad und kaltem Wind: Seniorin spaziert im Nachthemd durch Bergen auf Rügen

Bergen

Knapp 10 Grad Celsius zeigt das Thermometer am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in Bergen auf Rügen an. Es weht ein kalter Wind. Bei dem herbstlichen Wetter ist eine 77-Jährige, bekleidet mit Nachthemd und Stoffpantoffeln, durch die Inselhauptstadt spaziert. Glücklicherweise wird sie nahe dem Busbahnhof von einem 34-jährigen Mann aus Bergen gesehen. Er verständigt die Polizei.

Aus dem Krankenhaus ausgebüxt

Wie sich herausstellt, ist die Frau zur Behandlung im rund einen Kilometer entfernten Krankenhaus in Bergen gewesen, hat sich von dort aus auf den Weg gemacht. Offenbar braucht die Frau intensivere Hilfe. Denn nicht das erste Mal ist sie – scheinbar verwirrt – von Polizisten angetroffen worden.

Polizei dankt dem 34-Jährigen

Am Mittwochabend haben die Polizisten sie schließlich ins Sana-Krankenhaus zurückgebracht. Bei dem 34-jährigen Hinweisgeber aus Bergen, der wohl verhindert hat, dass der Frau Schlimmeres passiert, möchten sich die Beamten des Bergener Hauptreviers bedanken.

Von Anja Krüger