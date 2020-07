Putbus

Madlen Schwenn ist ein echtes Inselkind, das in Putbus aufgewachsen ist. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung als Friseurin. „Kurz nach der Wende waren die Möglichkeiten der Berufswahl begrenzt“, erinnert sie sich. Sechs Jahre lang war sie im erlernten Beruf selbstständig, dann änderte sie die Richtung.

Nach Zwischenstationen im Callcenter und in der Altenpflege ist die 41-Jährige nun seit zwei Jahren in einem Tierbedarfsgeschäft in Bergen tätig. Sie lebt mit ihrem Mann, der 15-jährigen Tochter und der Dogge „Faust“ in einem eigenen Haus an der Straße nach Lauterbach.

Anzeige

Die Familie hat außerdem in Juliusruh einen Wohnwagen auf einem festen Stellplatz. „Wir campen einfach gern – wenn mein Mann und ich älter sind, möchten wir mit dem Wohnmobil durch Schottland“, sagt sie. Woanders als auf Rügen zu leben, kann Madlen Schwenn sich nicht vorstellen. „Wenn man hier geboren ist, geht man nicht fort – Inselkind bleibt Inselkind“, verrät sie.

Von Christa Driest