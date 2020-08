Bei Sassnitz: Polizei stoppt Alkoholfahrt

Sassnitz

Am Samstagabend ist es bei Sassnitz auf Rügen zu einer Alkoholfahrt gekommen. Nach dem Anruf einer Zeugin, die der Polizei mitteilte, dass ein betrunkener Mann in Altenkirchen mit ihrem Fahrzeug losgefahren ist, haben die Polizeibeamten einen 36-Jährigen an seinem Wohnsitz antreffen können.

Führerschein beschlagnahmt

Da ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,09 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme im Sana Krankenhaus in Bergen angeordnet. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Von RND