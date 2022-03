Bei Unfällen in Stralsund und Binz wurden Dritte in Mitleidenschaft gezogen 

Binz/Stralsund

Am Dienstag sind in Binz zwei Autos zusammengestoßen, ein Drittes wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Polizei, Rettungs- und Abschleppdienst waren beim Unfall im Einsatz.

Laut polizeilichen Angaben hatte zunächst ein 39-Jähriger gegen 12.50 Uhr auf die Dollahner Straße aus Richtung Proraer Allee kommend fahren wollen. Gleichzeitig wollte ein 79-jähriger aus der Dünenstraße kommend auf die Dollahner Straße einbiegen und wäre hierbei vorfahrtberechtigt gewesen, so die Polizei. Der 39-jährige Citroen-Fahrer hatte den anderen Wagen des Rentners aber offenbar übersehen, sodass beide Fahrzeuge kollidierten.

Der 39-Jährige hatte versucht, den Zusammenstoß noch zu verhindern und lenkte sein Auto dabei gegen einen parkenden VW-Transporter, welcher ebenfalls erheblich beschädigt wurde.

Der 39-Jährige wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus nach Bergen auf Rügen gebracht werden, teilte die Polizei mit. Der 79-jährige Hyundai-Fahrer blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtauglich waren und abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf insgesamt 15 000 Euro geschätzt.

In Stralsund ereignete sich gestern ein weiterer Unfall mit drei Fahrzeugen. Laut Polizeiangaben kam es im Heinrich-Heine-Ring zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 28-jähriger Audifahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf einem vor ihm stehenden Skoda auffuhr. Dabei wurde der Skoda wiederum auf einen vor ihm an einer Ampel haltenden Toyota geschoben.

Sowohl der Audi- als auch der Toyota-Fahrer blieben unverletzt, teilte die Polizei mit. Die 49-jährige Skoda-Fahrerin erlitt jedoch leichte Verletzungen und musste von den Rettungssanitätern ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1 000 Euro.

