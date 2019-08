Woorke

Es waren gigantische Bilder: Traktoren, Mähdrescher und Raupen donnerten in Formation über einen Acker bei Woorke. Die Scheinwerfer verströmten gleißendes Licht, die Motoren dröhnten, dass der Boden vibrierte. Die Firma Fendt verstand es, ihre Landtechnik in Szene zu setzen. Und die anwesenden Bauern waren des Lobes voll.

„Geringer Kraftstoffverbrauch pro Hektar und großer Fahrkomfort“, benannte Peter Carstens jr. (32) von der „ Klaus Störtebeker“ Landwirtschafts GmbH Patzig die Vorteile der Machinen. „Wir fahren selbst sechs Schlepper von Fendt und bearbeiten damit einen Schlag von 98 Hektar.“ Enrico Groß (38) aus Schmantevitz arbeitet bei der Marktfrucht GbR Spyker und hat Erfahrungen mit den Fahrzeugen. „Wir haben auch einen 724 Traktor mit 240 PS in der Firma“, sagte Groß. „Er wird genutzt, um Pflanzenschutzmaßnahmen durchzuführen oder zu düngen. Die Schau ist ganz gut zum Gucken und Orientieren. Die neuen Modelle sind schon interessant, leicht zu handhaben und gut zu lenken.“

Peter Carstens jr., Landwirt: "Wir fahren selbst sechs Schlepper von Fendt und bearbeiten damit eine Fläche von 98 Hektar." Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-RUG

Auch Landwirt Tilman Heitmüller aus Rappin beobachtete aufmerksam, was auf dem Acker vor ihm alles so passierte. „Im Schnitt wird so eine Maschine schon zehn bis fünfzehn Jahre genutzt“, sagte er. „Vor der Neuanschaffung muss vernünftig ausgesucht werden, das kann dauern.“ Solch eine Präsentationsveranstaltung habe darüber hinaus einen weiteren angenehmen Nebeneffekt: „Man trifft viele bekannte Gesichter und kann sich gut austauschen.“

Vario 942 ist das Top-Modell

Die unterschiedlichen Maschinentypen fuhren je nach Aufruf wie auf eine Bühne in die Mitte des abgestellten Fuhrparks. Der Moderator erläuterte Vorzüge und Neuerungen und wurde dabei lautstark von Daniel Wolf, Fendt-Werkbeauftragter für Mecklenburg-Vorpommern, unterstützt. „Im Mittelpunkt steht unser Top-Modell, der Vario 942“, sagte Wolff. „Davon gibt es weltweit bisher erst 60 Stück. Zwei davon sind derzeit auf Rügen zu sehen.“ Ab September sollen die so genannten Schlepper in Serie gehen.

Daniel Wolf, Werkbeauftragter von Fendt: "Im Mittelpunkt steht unser Top-Modell, der Vario 942. Davon gibt es weltweit bisher erst 60 Stück." Quelle: Jens-Uwe Berndt

Zu sehen waren neben dem neuen Vario weitere Traktoren dieser Reihe – darunter mit dem 939 auch einer der größten in der Welt und laut „AutoBild“-Ranking der erfolgreichste Großtraktor Europas. Außerdem: Raupen, Schlepptechnik und der Mähdrescher „Ideal 9T“. „Wir haben hier Fahrzeuge mit Stärken zwischen 90 und 653 PS auf dem feld“, sagte Wolf. „Insgesamt sind das bei dieser Präsentation 6108.“

Werbung für den Beruf des Bauern

Während der erste Teil der Veranstaltung viel mit technischen Daten zu tun hatte, ging man im zweiten in die Praxis über. Die Traktoren pflügten und drillten, der Mähdrescher bearbeitete einen kleinen Vorführschlag. Besonderer Clou: Kinder der anwesenden Besucher konnten mit in die Fahrzeuge und sich übers Feld fahren lassen. Perfekte Werbung für einen Beruf in der Landwirtschaft. Auch einige der anwesenden Bauern nutzten die Gelegenheit, um die Traktoren einmal selbst auszuprobieren.

Gekommen waren am vergangenen Sonnabend circa 200 Gäste. Nach Angaben von Werksbeauftragten Daniel Wolf seinen 100 eingeladen worden. Die brachten Angehörige mit und auch Woorker hatten Spaß an der lockeren Veranstaltung bei Bier und Grillfleisch. Dazu spielte unentwegt Musik, vergnügten sich am Rande die ganz Kleinen auf einer Hüpfburg.

Von Jens-Uwe Berndt