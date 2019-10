Bell Book & Candle auf Rügen: Fangemeinde dankte mit stehenden Ovationen

Binz

„Wir wussten nicht, ob überhaupt jemand kommt“, begrüßte Jana Groß ihre Fangemeinde. Zurückhaltend und präsent zugleich dankte die in schwarze Lackhose und ebensolche Stiefel sowie eine silbern glitzernde Pailletten-Jacke gekleidete Frontfrau „allen Menschen, die ihre Zeit und ihr Geld geben für eine Band, die sie gar nicht mehr auf dem Schirm hatten“. Ein umjubeltes Konzert gaben Bell Book & Candle am Freitag in der von der Binzer Kurverwaltung hübsch in rot illuminierten Evangelischen Kirche von Binz. „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“, steht dort an der Kanzel und tatsächlich mangelte es zumindest an diesem Abend allenfalls an Sitzplätzen. Mit rund 250 Besuchern war das Gotteshaus trotz gehobener Preiskategorie bis auf den letzten Platz gefüllt.

Wer sich vorgestellt hatte, das angekündigte Unplugged-Konzert würde sanft und leise über die Bühne gehen, sah sich getäuscht. Zwar mit akustischen Gitarren versehen, aber ansonsten kraftvoll und dynamisch, bot die Band ihren Rockpop dar. Das Schlagzeug wurde eigens mit einem Paravent aus Plexiglas abgeschirmt, um die Dezibel-Belastung in Grenzen zu halten. Die Akustik des ansonsten gut gewählten Veranstaltungsorts war denn auch der einzige Wermutstropfen des Abends. Nicht von jedem Platz aus waren die Ansagen der Band-Leaderin gut zu verstehen.

Extra-Applaus für die Puhdys-Söhne

Den Einstieg machte der neue Song „Wie wir sind“, zugleich der Titel des jüngsten Albums, mit dem die Band erstmals eine Sammlung mit deutschen Texten vorlegte. Das habe nicht klingen sollen wie der Abklatsch irgendeines gerade erfolgreichen Sounds, „sondern die Band repräsentieren“, so Jana Groß. Und schon beim zweiten Song „Wir haben die Welt von oben gesehen“ ging das Publikum ab wie das sprichwörtliche Zäpfchen, klatschte mit und geizte nicht mit Applaus für das um Schlagzeug, Gitarre und Keyboard ergänzte Gründer-Trio um Sängerin Jana Groß, Bassist Hendrik Röder und Gitarrist Andy Birr. Die Mitteilung, dass „die Eltern der beiden Jungs 47 Jahre lang bei den Puhdys gespielt haben“, bewirkte einen Extra-Applaus für die DDR-Kult-Rocker. Andy Birr ist der Sohn von Puhdy-Frontmann Dieter „Maschine“ Birr und Hendrik Röder Spross von Puhdy-Keyboarder Peter „Eingehängt“ Meyer. Mit ihm gemeinsam hat Jana Groß ihren Sohn Tom, der eigentlich in der Band trommelt, sich am Freitag aber vertreten lassen musste.

Bell Book & Candle gaben ein umjubeltes Konzert in Binz: Jana Groß, Andy Birr und Hendrik Röder (vorn). Quelle: Uwe Driest

Jana Groß erzählt, dass sie gern mit ihrem Motorboot in Berlin herumfahre, oder von Kindheitserinnerungen im FDGB-Ferienheim auf Rügen, um dann zum nächsten Song überzuleiten. „Ich bin in Ost-Berlin aufgewachsen und in West-Berlin gab es Rio Reiser. Als ich seinen 'Junimond' hörte, dachte ich, das Lied ist nur für mich geschrieben.“ Die Lieder handeln überwiegend von Liebesschmerz, den sie herrlich romantisch bearbeiten. Dabei sind sie nie in Gefahr, die Grenze zum Kitsch zu überschreiten. So, wie beim zum Sterben schönen Text von „Bliss in my tears“ (Glückseligkeit in meinen Tränen).

„Rescue me“ als erste Zugabe

„Dadurch, dass Jana den Inhalt der Stücke immer beschrieb, hat sie uns mitgenommen und teilnehmen lassen an dem Liebesleiden“, erklärt sich die Binzer Lehrerin Jana Pätz, warum die Songs so glaubwürdig rüberkommen. Seit 2005 habe es eine Pause und relative Ruhe um die Band gegeben, weiß Jens Lesch. „Ich verfolge die Auftritte der Band und bin mit meinem Sohn Cedric extra aus Dresden angereist, um sie zu sehen.“

Spätestens seit ihrem Welthit „Rescue me“, für den die Band international mit Platin und Gold ausgezeichnet wurde, dürfen sich Bell Book & Candle über eine treue Fangemeinde freuen. Entsprechend frenetisch nahm sich der Applaus aus, als die Gruppe den Titel als erste von zwei Zugaben anstimmte und zumindest auf der Empore wurde dazu getanzt. Nach dem letzten Ton des „Liebeslied“, das die Sängerin nur begleitet von Keyboarder Lukas Schaaf vortrug, hauchte sie ein zartes „Dankeschön“ ins Mikrofon, das ein begeistertes Publikum der Band unter stehenden Ovationen sogleich zurückgab.

Bell Book & Candle Der Name der Gruppe, (dt.: „Glocke, Buch und Kerze“) bezeichnet eine Methode der Exkommunikation von Menschen, die schwerwiegende Sünden begangen haben. Das passt zum Auftrittsort, der Evangelischen Kirche. Für das 1998 erschienene Album „Read My Sign“ steuerte die US-amerikanische Sängerin Sheryl Crow den Titel „Destiny“ bei. Bell Book & Candle spielten im Vorprogramm der Deutschland-Tourneen von Whitney Houston und Roxette. 2005 veröffentlichten sie beim Puhdys-eigenen Label Multirecords ihr fünftes Album und 2009 nahm die Band im Stern Meissen Studio Berlin eine Unplugged-CD auf.

Bell Book & Candle ließen auch ihren Hit „Rescue Me“ nicht aus.

Von Uwe Driest