Bergen

Die Hemden sind gebügelt und so mancher hat für den kommenden Sonntag auch schon die Krawatte bereitgelegt. Dutzende Zweirad-Freunde werden sich am 1. September in Schale schmeißen, bevor sie auf ihre Mofas, Mopeds und Motorräder steigen. Sie treffen sich in Bergen zu einer Ausfahrt über den Ostteil der Insel R...