Rügen

„Es sind immer mehr Menschen, die sich über die hohen Preise beschweren und ihren Frust hier ablassen“, sagt Kerstin Tänzer. Die arbeitet seit 21 Jahren in der OIL! Tankstelle an der Stralsunder Chaussee in Bergen. „Das hat in den letzten Monaten immer mehr zugenommen, aber so krass wie jetzt war es noch nie.“

Einen Rückgang der Nachfrage hätten Rügener Tankstellen schon verbucht, nachdem viele Mitarbeiter infolge der Schließungen von Gericht oder Landratsamt auf das Festland pendeln müssten. „Die tanken seitdem überwiegend in Stralsund.“ Aktuell aber kämen zu den steigenden Preisen auch noch Inflation und sinkende Kaufkraft wegen der durch Corona bedingten Kurzarbeit hinzu. „Manche Leute tanken nur noch halb voll“, weiß Kerstin Tänzer.

Er achte zwar schon auf den Preis, aber sein Verhalten möchte er nicht umstellen, sagt gleichwohl Hans-Jürgen Hoge aus Posewald, der an der Tankstelle von Putbus nachfüllt. „Einen Umweg würde ich nicht extra fahren, um billiger zu tanken“, so der Friedhofsgärtner. Nicht einmal bis Bergen geschweige denn nach Stralsund oder Greifswald, wo der Liter bis zu zwanzig Cent billiger sein soll. Auch bei den Rügener Tankstellen schwanke der Preis über den Tag gesehen schon mal um sechs Cent. „Da müssen wir eben durch“, so Hoge.

„Da müssen wir eben durch“. Hans-Jürgen Hoge aus Posewald? Quelle: Uwe Driest

Honza Gimaletdinow ist Lehrer für Kunst und Sozialkunde am Bergener Gymnasium und fährt täglich von Rambin zu seinem Arbeitsplatz. Gerade tankte er seinen Wagen zum Liter-Preis von 1,795 Euro voll. „Gefühlt sind das zwanzig Euro je Tankfüllung mehr als früher“, meint er und fingert eine alte Tankrechnung aus dem Portemonnaie. Da kostete der Liter noch 1,679 Euro. „Es kostet, was es kostet“, meint trotz allem auch er. Anders sieht es Kerstin Palleit, die bei TotalEnergies an der Stralsunder Chaussee in Bergen stoppte. „Ich fahre jeden Tag 40 Kilometer von Sagard zur Arbeit und zurück. Da merkt man das schon am Monatsende. Aber ich muss ja schließlich zur Arbeit.“

Haupttreiber des Kraftstoffpreises ist die steigende Nachfrage nach Rohöl im Zug der wieder erstarkten Weltwirtschaft nach dem Lockdown-Jahr 2020. Binnen eines Jahres hat er sich etwa verdoppelt. Wann die Spritpreise wieder sinken, weiß man auch beim ADAC nicht. „Derzeit jagen wir noch von einem Allzeithoch zum nächsten“, so ein Sprecher. Die Preisentwicklung des Rohöls, der Dollar-Wechselkurs, internationale Konflikte – viele derzeit unwägbare Faktoren greifen ineinander.

Wird bei steigenden Spritpreisen der Zug konkurrenzfähig? Quelle: Uwe Driest

Aus der Politik werden daher Forderungen laut, dem Trend entgegenzusteuern. Steuern runter oder Pendlerpauschale rauf, heißt es vielfach. Für Landbewohner müsse die Fahrt mit dem Bus bezahlbar bleiben. Dann können hohe Spritpreise sogar als Anreiz für den Umstieg auf den ÖPNV wirken. Wer am Auto nicht vorbeikommt, kann versuchen, möglichst wenig zu verbrauchen und dafür möglichst wenig zu bezahlen. Seit 2013 sind öffentliche Tankstellen verpflichtet, Änderungen bei den Preisen für Super E5, Super E10 und Diesel in Echtzeit an die Markttransparenz-Stelle für Kraftstoffe zu melden. Das nutzen verschiedene Spritpreis-Apps, um die günstigste Tankstelle in der Näher eines Nutzers anzuzeigen. Danach ist Kraftstoff zudem morgens am teuersten und abends am günstigsten. „Regelmäßig am niedrigsten liegen die durchschnittlichen Kraftstoffpreise zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr“, so der ADAC. Preise für Super (E5) differieren auf Rügen schon mal um bis zu neun Cent. Der Unterschied macht beim 70-Liter Tank eines VW-Passat dann sieben Euro aus.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber auch Fahrverhalten und Zustand des Autos nehmen Einfluss auf den Verbrauch. So hilft es beispielsweise, die Fahrweise mit richtigem Beschleunigen und Schalten zu optimieren, vorausschauend unterwegs zu sein, auf kurze Strecken zu verzichten oder auch auf den richtigen Luftdruck der Reifen zu achten: Mit optimierten Reifen lassen sich bis zu 0,5 Liter je 100 Kilometer sparen. Motor im Stand nicht laufen lassen: Sobald der läuft, verbraucht er etwa bis zu einem Liter Kraftstoff pro Stunde. Auch elektrische Verbraucher wie eine Standheizung bewirken einen Mehrverbrauch von bis einem halben Liter.

Schließlich können auch die Ladung und somit das Gewicht reduziert werden. Dem allerdings steht der Trend zu großen und schweren Fahrzeugen entgegen. „Am meisten schimpfen die Leute mit den großen SUV“, hat die Mitarbeiterin einer Tankstelle festgestellt, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Es war ja vor Jahren mal die Rede von einem Spritpreis von fünf Mark“, erinnert sich Martin Stemmler. „So weit sind wir heute davon mit umgerechnet 3,60 D-Mark nicht mehr entfernt. Dass fossile Brennstoffe teurer würden, liege in der Natur der Sache. „Wir müssen eben mit den Ressourcen schonend umgehen, so der ehemalige Pastor.

Von Uwe Driest